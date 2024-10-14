Женщина стала полицейской, чтобы поймать убийцу своего отца, и арестовала его через 25 лет — фото

Бразильская женщина, посвятившая свою жизнь поискам убийцы своего отца, смогла наконец-то вернуть мир в свою семью, поймав беглого преступника через 25 лет после убийства.

Об этом сообщает Oddity Central.

16 февраля в 1999 году Живальдо Жозе Висенте де Деус был застрелен после горячего спора в баре бразильского города Боа Виста. Он поспорил с Раймундо Алвесом Гомесом из-за долга в 150 бразильских реалов (эквивалент в 29 долларов в 1999 году), который, как сообщается, Живальдо задолжал Гомесу. В какой-то момент последний вышел из бара на несколько минут, а затем вернулся с пистолетом и выстрелил отцу пятерых детей в голову. Гомес скрылся с места преступления, и хотя по его имени был выдан ордер на арест, его так и не поймали. Убитая горем семья Живальдо не теряла надежды привлечь убийцу к ответственности, а его старшая дочь, которой на момент смерти было всего девять лет, посвятила свою жизнь поискам Гомеса.

"Гомес оставил после себя семью с пятью детьми, и нашей маме пришлось приложить немало усилий, чтобы вырастить нас. Это событие могло повести нас по другим путям, но наша мама всегда учила нас идти по правильному пути", — рассказала Жислейн Силва де Деус в интервью бразильскому изданию Nova1.

Жислейн Силва де Деус / Фото: Oddity Central

Будучи старшей из пяти детей, Жислейн должна была помогать матери заботиться о младших братьях и сестрах, а также выполнять работу по дому, но она никогда не пренебрегала своей учебой. Отец всегда поощрял ее к усердному обучению и всегда был готов помочь ей с домашними заданиями, и она не хотела его разочаровывать. Она усердно работала и мечтала о том, что однажды поставит точку в истории всей ее семьи, поймав убийцу отца.

В 18 лет, после окончания средней школы, Жислейн поступила в юридическую школу и через семь лет стала лицензированным адвокатом. Однако в 2022 году она отказалась от юридической карьеры, чтобы стать офицером полиции, а через два года, 19 июля в 2024-м, сдала экзамен и была официально назначена на должность следователя Государственной полиции. Она сразу же попросила должность в отделе по расследованию убийств, что позволило ей преследовать Раймундо Алвеса Гомеса.

Жислейн Силва де Деус и Раймундо Гомес / Фото: Oddity Central

В 2013 году Гомес был приговорен к 12 годам тюрьмы за убийство Живальдо Жозе Висенте де Деуса, но поскольку он так и не был задержан после совершения преступления, приговор так и не был исполнен. Его адвокаты обжаловали это решение в 2014-м и 2015 годах, но обе апелляции были отклонены Высшим судом правосудия. Последний ордер на арест Гомеса был выдан в 2019 году, поэтому срок давности истекает в 2031-м, а это значит, что чем быстрее Жислейн удастся найти Гомеса, тем больше времени ему придется провести за решеткой.

25 сентября, спустя всего два месяца после начала своей карьеры офицера полиции, Жислейн Силва де Деус осуществила свою мечту – привлечь к ответственности убийцу своего отца, после долгих 25 лет ожидания. Она и ее команда нашли его, когда он скрывался на ферме в регионе Нова-Сидаде вблизи Боа-Виста и арестовали его.

Раймундо Гомес / Фото: Oddity Central

"Когда я увидела его в полицейском участке, я рассказала ему, кто я такая, и что я ответственна за исполнение ордера на арест", — сказала она. "Я поделилась новостью со своей семьей, и все испытали большое чувство мира и справедливости. Мы долго ждали, и даже несмотря на то, что мы не верили, нам удалось дождаться этого момента. Я плакала от облегчения, потому что после стольких лет я почувствовала, что с моих плеч свалилось огромное бремя".

Напомним, младшую женщину, приговоренную к смертной казни в США 30 лет назад, до сих пор не казнили. Она до сих пор находится в камере смертников.

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