Женщина стала рекордсменкой мира по количеству подружек невесты на свадьбе: сколько их было (фото)

Она и сама такого не ожидала.

Выбор количества подружек невесты – это дилемма, с которой рано или поздно сталкиваются многие будущие невесты.

Трудно решить, кто возьмет на себя заветную роль свидетеля, особенно если у молодоженов очень много друзей и родственников. Впрочем, если некоторые предпочитают выбирать одну или несколько пар, одна женщина побила все рекорды.

Тина Эклз пригласила на свою свадьбу 168 подружек и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом говорится на официальном сайте.

Свадьба Тины Эклз / Фото: guinnessworldrecords.com

Американка из Киллина, штат Техас, вышла замуж на курорте Safety Harbour в Тампа-Бэй, штат Флорида, 18 апреля в 2015 году после 12 лет знакомства с мужем.

Тина является членом Американской ассоциации деловых женщин (ABWA), к которой она присоединилась в 1999 году.

"В течение многих лет несколько моих сестер из ABWA говорили, что хотят стать подружками невесты, когда мы наконец-то поженимся", — сказала она.

Свадьба Тины Эклз / Фото: guinnessworldrecords.com

Но Эклз не смогла никого оставить в стороне. Каждую из подружек невесты пригласили через чат ABWA и они с радостью согласились.

В октябре в 2014 году Тина сообщила всем, что они с мужем поженятся 18 апреля в 2015 году. Это дало подружкам невесты достаточно времени, чтобы согласовать свое присутствие.

Свадьба Тины Эклз / Фото: guinnessworldrecords.com

Тина говорит, что все женщины были очень взволнованы и месяцами разговаривали о том, где нашли свою одежду, обувь и аксессуары. Поскольку цвет ABWA – красный и черный, Тина решила, чтобы ее подружки невесты носили черный наряд с красными украшениями. Также каждая из них принесла белую гвоздику, символизирующую ABWA.

"Волнение перед мероприятием было ошеломляющим", — сказала Тина.

Свадьба Тины Эклз / Фото: guinnessworldrecords.com

Среди ее 168 подружек невесты были сестра Тины, две двоюродные сестры и ее племянница. На свадьбе было еще около 180 человек.

Тина очень радуется тому, что ей принадлежит титул в Книге рекордов Гиннеса, хотя она никогда и не мечтала об этом.

"Мне всегда нравятся массовые мероприятия", – сказала она. "Но я никогда не мечтала, что окажусь на таком".

Она также говорит, что ее друзья и семья были удивлены, услышав новость о ее новом рекордном титуле.

Напомним, жена заставила мужа пройти проверку на детекторе лжи. Результат разрушил их брак.

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