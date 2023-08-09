Женщина стала жертвой одновременного нападения змеи и ястреба: чем все закончилось

Жительница американского штата Техас Пегги Джонс во время стрижки газона в саду стала жертвой одновременного нападения двух опасных животных — змеи и ястреба.

Об этом сообщает Sky News.

По словам женщины, змея свалилась на нее буквально с неба и обвилась вокруг руки. Почти сразу ей пришлось отбиваться от ястреба, который, очевидно, потерял свою добычу во время полета и попытался ее вернуть.

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Хищная птица не менее четырех раз пыталась схватить змею, прежде чем ему это наконец удалось. При этом она раздирала руку женщины, за которую ухватилась змея, своими когтями.

В больнице женщине залечили порезы, оставленные ястребом.

К счастью, змея, оказавшаяся ядовитой, не укусила жертву двойного нападения, а лишь оставила на руке синяки от крепкого сжатия. Однако змеиный яд врачи обнаружили на очках испуганной женщины.

Напомним, в Шотландии мужчина вызвал панику, выведя на прогулку в парк 20 домашних змей.

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