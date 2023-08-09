Женщина стала жертвой одновременного нападения змеи и ястреба: чем все закончилось

К счастью, змея, оказавшаяся ядовитой, не укусила жертву двойного нападения.
Жительница американского штата Техас Пегги Джонс во время стрижки газона в саду стала жертвой одновременного нападения двух опасных животных — змеи и ястреба.
Об этом сообщает Sky News.
По словам женщины, змея свалилась на нее буквально с неба и обвилась вокруг руки. Почти сразу ей пришлось отбиваться от ястреба, который, очевидно, потерял свою добычу во время полета и попытался ее вернуть.
Хищная птица не менее четырех раз пыталась схватить змею, прежде чем ему это наконец удалось. При этом она раздирала руку женщины, за которую ухватилась змея, своими когтями.
В больнице женщине залечили порезы, оставленные ястребом.
К счастью, змея, оказавшаяся ядовитой, не укусила жертву двойного нападения, а лишь оставила на руке синяки от крепкого сжатия. Однако змеиный яд врачи обнаружили на очках испуганной женщины.
Напомним, в Шотландии мужчина вызвал панику, выведя на прогулку в парк 20 домашних змей.
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