Категория
Курьезы
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Женщина стала жертвой одновременного нападения змеи и ястреба: чем все закончилось

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
972
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Женщина стала жертвой одновременного нападения змеи и ястреба: чем все закончилось

Ястреб во время полета потерял свою добычу / Фото: pixabay.com

К счастью, змея, оказавшаяся ядовитой, не укусила жертву двойного нападения.

Жительница американского штата Техас Пегги Джонс во время стрижки газона в саду стала жертвой одновременного нападения двух опасных животных — змеи и ястреба.

Об этом сообщает Sky News.

По словам женщины, змея свалилась на нее буквально с неба и обвилась вокруг руки. Почти сразу ей пришлось отбиваться от ястреба, который, очевидно, потерял свою добычу во время полета и попытался ее вернуть.

Хищная птица не менее четырех раз пыталась схватить змею, прежде чем ему это наконец удалось. При этом она раздирала руку женщины, за которую ухватилась змея, своими когтями.

В больнице женщине залечили порезы, оставленные ястребом.

К счастью, змея, оказавшаяся ядовитой, не укусила жертву двойного нападения, а лишь оставила на руке синяки от крепкого сжатия. Однако змеиный яд врачи обнаружили на очках испуганной женщины.

Напомним, в Шотландии мужчина вызвал панику, выведя на прогулку в парк 20 домашних змей.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
972
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация