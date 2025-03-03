Женщина стареет в 10 раз быстрее из-за редкой болезни: как она выглядит (фото)

Женщина, которая живет с болезнью, встречающейся у одного человека на миллион, из-за которой она стареет в 10 раз быстрее среднестатистического человека, говорит, что старение – это "привилегия".

Как пишет New York Post, 47-летний Тиффани Ведекинд поставили диагноз "синдром прогерии Хатчинсона-Гилфорда" только в возрасте 31 года.

Она уже бросила вызов обстоятельствам, ведь большинство людей умирают в результате этого синдрома в подростковом возрасте.

Со временем Тиффани постепенно потеряла все свои естественные волосы и зубы, а также имеет аортальный стеноз и со временем ей понадобится замена аортального клапана. Но она говорит, что это не помешало ей жить полноценной жизнью – она развелась, открыла собственный бизнес и каждый день занимается йогой, чтобы оставаться в добром здравии.

Тиффани Ведекинд / Фото: SWNS

Тиффани, которая имеет собственную художественную студию и компанию по производству свечей, из города Коламбус, штат Огайо, США, сказала: "Моя смертность ежедневно перед моим лицом. Но половину времени я забываю об этом. Я прожила несколько жизней в жизни, которая не была для меня ожидаемой. Я знаю, что жизнь может закончиться так же. Не надо смерти бояться. Мы все в одной лодке. Я не боюсь показаться лисой и беззубой. Люди должны видеть, что я являюсь той, кто я в глубине души. Неважно, что у меня нет волос. Я такая, какая есть, несмотря на то, что я увядаю".

Тиффани и ее брат, 39-летний Чед, родились с этим заболеванием, но стали осознавать, что что-то не так, только когда они достигли половой зрелости.

Тиффани была "гиперактивным ребенком", который в детстве перепробовал все виды спорта и развлечений. Они начали замечать, что их черты лица изменяются – зубы Тиффани начали разрушаться, а волосы поредели до 20 лет. Болезнь также характеризуется низким ростом – рост Тиффани составляет всего 134 см.

Тиффани Ведекинд / Фото: SWNS

Тиффани сказала: "У меня всегда были проблемы с зубами, когда я росла. Я пережила много травм. Порой было физически тяжело есть".

В 2008 году Чед, Тиффани и ее мама узнали, что все они имеют мутационный ген, вызывающий прогерию, после того, как Чед перенес операцию на открытом сердце. Он, к сожалению, умер в 2011 году от сепсиса и сердечного приступа, а Тиффани недавно потеряла свою маму Линду в возрасте 75 лет.

Тиффани сказала: "Когда мы узнали, что у нас обнаружили, я подумала: "Это безумие". Они сказали: "Вы зашли так далеко – вы пережили ожидаемую продолжительность жизни". То, как умер мой брат, было столь травматичным. Я выставила себя напоказ. Жизнь проходит так быстро. Я не понимала этого, пока не умер мой брат".

Тиффани Ведекинд / Фото: SWNS

Тиффани решила поставить себя на первое место и расторгла свой восьмилетний брак, уволилась с работы и начала собственный бизнес. Теперь она проводит свои дни, сосредотачиваясь на себе – каждый день занимается йогой и хорошо питается.

Тиффани сказала: "Я забываю половину времени, что у меня прогерия. Я занята своей жизнью. Люди не понимают, что наши тела – это машины, о которых мы должны заботиться. Я вижу, как люди разрушают собственное существование".

Тиффани – поклонница здорового образа жизни, не курит и лишь изредка выпивает коктейль. Она надеется продолжать развивать свой бизнес и путешествовать в ближайшем будущем. Однако с течением времени ей понадобится замена аортального клапана, чего она очень боится.

Тиффани Ведекинд / Фото: SWNS

Тиффани сказала: "Я живу в хорошем положительном пространстве. Я мечтательница. Я хочу, чтобы люди прекратили сосредотачиваться на том, что мы стареем, и смотрели на это как на привилегию. Люди будут жаловаться на старение, морщины. Это не будет иметь значения. Я хочу сосредоточиться на том, чтобы жить своей жизнью. Я такая уникальная. 134 см, вес – 25 кило, но я – силачка”.

Напомним, водитель грузовика шокировал, как изменилась одна сторона его лица после 30 лет за рулем. Мужчина показал, почему SPF важен даже в кабине.

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