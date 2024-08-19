Женщина судилась с Богом, потому что он "плохо контролирует Вселенную": неожиданное окончание

Женщина и ее адвокат полагают, что Бог плохо выполняет свои обязанности.

В США женщина подала в суд на Бога, требуя от него 100 тысяч долларов. Все произошло после того, как молния попала в ее дом и уничтожила его.

Историю описало польское издание onet.pl.

Издание описывает, что инцидент произошел еще в 1960 году в американском штате Аризона. Бетти Пенроуз была в своем доме, куда во время грозы попала молния и полностью уничтожившая ее жилье.

Из-за форс-мажорных обстоятельств никто не смог ее компенсировать потерю. Тогда Бетти Пенроуз посовещалась со своим адвокатом Расселсом Х. Тензи. Тогда они подали иск в суд, и вскоре после этого произошло одно из самых необычных дел в истории американской судебной системы – было решено судиться с самим Богом.

"Ответчик поддерживал и контролировал погоду таким небрежным образом, что молния ударила в дом истца, поджег его", — говорилось в обосновании искового заявления.

Женщина требовала возмещения ущерба – 75 000 за материальный ущерб и 25 000 за моральный.

"Источка считала, что ответчик во все времена несет ответственность за поддержку и функционирование Вселенной, в том числе за погоду в штате Аризона", — заявил Рассел Тензи.

Иск был принят и официально внесен в реестр судебных дел. Адвокат подготовил документы, чтобы показать, что он серьезно относится к делу, несмотря на риск высмеиваться в обществе. Дело было рассмотрено в суде через 9 лет после удара молнии по дому.

Когда состоялось слушание, ответчик (Бог) не явился в суд. Таким образом, Бетти Пенроуза автоматически выиграла свой судебный процесс. Однако через некоторое время суд пересмотрел свое решение и признал его недействительным. Таким образом, женщина потеряла победу над Богом в суде.

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