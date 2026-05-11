Женщина тайно записала признание жениха в убийстве: что спасло ее жизнь

Женщина, разоблачившая жениха

Реклама

В новом документальном фильме Netflix «Стоит ли мне выйти замуж за убийцу?» рассказали жуткую историю врача Кэролайн Мюрхед, которая тайно записывала своего жениха, чтобы помочь полиции раскрыть убийство. Женщина призналась, что однажды ее буквально спас заказ еды с сервиса Deliveroo.

Об этом пишет Led Bible.

Детали жуткой истории

По словам Кэролайн, после помолвки ее жених Александр «Сенди» Маккеллар потряс ее страшным признанием. Мужчина рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения сбил велосипедиста, а затем вместе со своим братом-близнецом скрыл тело.

Реклама

Женщина обратилась в полицию, однако решила остаться рядом с женихом, чтобы помочь следствию собрать доказательства. В течение нескольких лет она тайно записывала их разговоры в надежде получить прямое признание.

В фильме использованы реальные аудиозаписи, сделанные Мюрхедом. На одном из них Маккеллар фактически признает свою вину, говоря: «Или моя жизнь, или ее».

Впрочем, одна из записей чуть не окончилась трагедией. Кэролайн вспоминает, что во время разговора мужчина вдруг начал подходить к ноутбуку, на котором был включен диктофон. Именно в этот момент курьер привез ее заказ из Deliveroo. Женщина быстро попросила Маккеллара уйти забрать еду, благодаря чему избежала разоблачения.

В документальном фильме Кэролайн также раскритиковала действия полиции Шотландии. Она заявила, что фактически оставалась один на один с опасной ситуацией и не получала психологической поддержки.

Реклама

«Они прямо не говорили, что я должна записывать его, но постоянно намекали, что это было бы очень полезно для дела», — рассказала она.

Маккеллара и его брат арестовали в 2020 году. Впоследствии суд признал мужчину виновным в непреднамеренном убийстве и попытке препятствования правосудию. В 2023 году его приговорили к 12 годам заключения.

Ранее мы писали, что известного певца D4vd обвинили в жестоком убийстве 14-летней девочки, тело которой он якобы расчленил бензопилой. По данным следствия, после преступления мужчина пытался скрыть остатки тела и избежать разоблачения. Полиция обнаружила жуткие доказательства во время обысков, в том числе инструменты и следы, которые могут быть связаны с преступлением. История вызвала большой резонанс в обществе из-за жестокости убийства и популярности подозреваемого. Стражи порядка продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Новости партнеров