Женщина тайно зацепилась за грузовик мужа, чтобы разоблачить измену — видео

Женщина в Китае оказалась в центре внимания после того, как зацепилась за заднюю часть движущегося грузовика, пытаясь разоблачить мужа в вероятной измене.

Об этом пишет Oddity Central.

Инцидент произошел в округе Маралбекси. Местная дорожная полиция получила многочисленные сообщения от водителей о женщине, которая держится за заднюю часть грузовика прямо во время движения. Патруль подтвердил необычную ситуацию по прибытии на место.

Очевидцы сняли видео, на которых видно, как женщина цепляется за металлическую конструкцию движущейся по дороге машины. Сначала мотив ее действий был неизвестен, однако впоследствии полиция объяснила ситуацию.

По данным правоохранителей, женщина является женой водителя грузовика. Она заподозрила мужа в измене и решила проследить за ним, когда он уехал из дома, зацепившись за автомобиль.

Полиция отметила, что женщине невероятно удалось избежать серьезных травм или гибели, ведь любое резкое торможение или неровная дорога могли бы привести к трагедии.

В китайских медиа ее называют только «госпожа Ю». В результате инцидента мужчина получил штраф в размере 200 юаней (около 29 долларов) и потерял три балла из водительского рейтинга за недостаточную проверку транспортного средства перед выездом.

История быстро стала вирусной в китайских соцсетях и привела к обсуждению. Власти использовали случай как напоминание о важности разрешения семейных конфликтов путем разговоров и консультаций, а не опасных поступков.

