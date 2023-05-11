Женщина-трансгендер шокировала, как в течение 8 месяцев менялось ее лицо из-за гормонов - видео

Она фотографировала себя каждый день.

Трансгендерная женщина Брендан Макканн показала, как менялось ее лицо в результате заместительной гормональной терапии.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

23-летняя американка из Форт-Майерса, штат Флорида, поделилась селфи, которые делала каждый день в течение восьми месяцев. 226 изображений она смонтировала в клип. В ролике видно, как заметно меняется ее внешность.

Брендан решила поделиться своим опытом, чтобы добавить уверенности другим трансгендерным людям о том, что ЗГТ следует начинать.

"Основная причина, по которой транс-люди делятся своими изменениями в результате заместительной гормональной терапии в Интернете, заключается в том, что люди, рассматривающие возможность начать ЗГТ, часто ищут: "Что это сделает со мной? Я хочу найти кого-то, кто был бы похож на меня, когда они начинали. Я получила сообщение от людей, которые говорили мне, что мое видео внушило им уверенность в том, что они могут начать гормональную терапию, и это очень важно. Жаль, что у меня не было такого видео, пока я разбиралась во всем", — отметила женщина.

Брендан Макканн в течение 8 месяцев заместительной гормональной терапии / Фото: dailymail.co.uk

Брендан, которая родом из Великобритании, но переехала в Америку, когда ей было два года, рассказала, что из-за медицинских расходов, связанных с физическим переходом, не будет подвергаться хирургическому вмешательству в ближайшем будущем. Впрочем, женщина планирует сделать лазерную эпиляцию.

Она также рассказала, как на ее переход отреагировали родные.

"Самым странным было то, насколько люди поддерживали меня как онлайн, так и лично. Большинство моих друзей и ближайших родственников знают, и никто не воспринял это плохо. Находясь в достаточно консервативной части Флориды, я ожидала большего негатива", — поделилась она.

Однако Брендан испытывает опасения принятия местными властями законопроектов и законов, которые могут ограничить доступ трансгендерных людей к медицине и физическим ресурсам.

Напомним, богатая австралийская семья предлагает бесплатное жилье в роскошном имении и зарплату человеку, который будет ухаживать за их котом. Семья ищет круглосуточную няню для своего любимца.

Читайте также: