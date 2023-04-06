Женщина травила своего мужа средством для чистки труб: как ее поймали с поличным (фото)

Муж поймал жену, которая травила его средством для чистки труб.

Теперь доктору Юэ Ю из Южной Каролины, США, грозит восемь лет тюрьмы. Об этом пишет mirror.co.uk.

Когда мужчина стал страдать язвой желудка, гастритом и эзофагитом и заметил странный вкус, он спрятал камеру на кухне. Впоследствии он увидел, как любимая минимум трижды подливает средство для канализации в его чай.

Фото: mirror.co.uk

Мужчина собрал образцы чая и отправил их на экспертизу, результат которой подтвердил, что это химическое средство.

Фото: mirror.co.uk

45-летней женщине было предъявлено обвинение по трем пунктам обвинения в отравлении и одному пункту обвинения в бытовой травме. Если Юэ признают виновной по всем пунктам обвинения, ей светит восемь лет и восемь месяцев за решеткой.

Сама же Ю виновной себя не признает.

Адвокат женщины опроверг утверждение, что она пыталась воспользоваться своим мужем, поскольку у нее была собственная практика и зарабатывала больше, чем он.

"Она была главной кормилицей во время брака. Ее прибыль намного превышала доход мужчины. Она не была заинтересована в убийстве "золотого гуся", — сказал он.

Напомним, в Индии муж, которого бросило 11 жен, убил свою 12 партнершу. Стало известно, чем так разозлила женщина, с которой он был женат 20 лет.

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