Женщина травмировалась во время секса и потеряла пять лет памяти

Женщина рассказала, как получила тяжелую травму во время секса и потеряла память за последние пять лет.

Об этом пишет Mirror.

Раскрывая подробности, она призналась, что снимала секс-видео с мужем и умудрилась так сильно удариться головой о спинку кровати, что получила тяжелое сотрясение мозга и потерю памяти.

Очнувшись после этого, она призналась, что не подозревает, где находится. Она была в шоке, когда обнаружила большой порез и шишку на голове.

Женщина обратилась в отделение неотложной помощи.

Она добавила, что ее память восстановилась через полтора дня.

Пользователи поспешили поделиться своими мыслями по поводу истории:

По крайней мере, у них были кадры, доказывающие, что произошло, пока у нее была потеря памяти

Это сумбурно! Я так рад, что ты поправилась. У вас мягкое изголовье теперь?

Интересно, как объясняли все медикам

Напомним, похотливый мужчина объелся виагры и попал в больницу. 46-летнего пациента мучила невыносимая боль.

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