Женщина травмировалась во время секса и потеряла пять лет памяти

Она попала в больницу.
Женщина рассказала, как получила тяжелую травму во время секса и потеряла память за последние пять лет.
Об этом пишет Mirror.
Раскрывая подробности, она призналась, что снимала секс-видео с мужем и умудрилась так сильно удариться головой о спинку кровати, что получила тяжелое сотрясение мозга и потерю памяти.
Очнувшись после этого, она призналась, что не подозревает, где находится. Она была в шоке, когда обнаружила большой порез и шишку на голове.
Женщина обратилась в отделение неотложной помощи.
Она добавила, что ее память восстановилась через полтора дня.
Пользователи поспешили поделиться своими мыслями по поводу истории:
- По крайней мере, у них были кадры, доказывающие, что произошло, пока у нее была потеря памяти
- Это сумбурно! Я так рад, что ты поправилась. У вас мягкое изголовье теперь?
- Интересно, как объясняли все медикам
Напомним, похотливый мужчина объелся виагры и попал в больницу. 46-летнего пациента мучила невыносимая боль.
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