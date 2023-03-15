Женщина убирает дома полностью обнаженной: кто ее клиенты (фото)

Несмотря на то, что она работает обнаженной, женщина никогда не соглашается на непристойнык предложения.

За последние пять лет 32-летняя британка Лотти Рэй заработала тысячи фунтов стерлингов, убирая в домах абсолютно голая. За час такой работы она получает 50 фунтов (около 2 200 гривен).

В своем блоге "Чистота жизни" она рассказала о своем опыте на этой работе и о специфических клиентах, которые ей попадались, сообщает The Sun.

Лотти начала карьеру голой уборщицы в 2017 году после того, как ей не удалось успешно продавать подержанную одежду.

Она объясняет, что эта работа ей понравилась тем, что позволяет зарабатывать больше денег, знакомясь с новыми людьми и пробуя новые вещи.

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Женщина призналась, что считает себя человеком "свободного духа".

"Я всегда ищу способы заработать дополнительные деньги, и мне нравится быть голой, поэтому я решилась попробовать", — сказала Лотти.

Несмотря на то, что она работает обнаженной во время уборки, женщина только выполняет свою работу и не соглашается на непристойные предложения. Однако она признает, что некоторые коллеги делали стриптиз или массаж.

Она говорит, что работает с разными клиентами - от пожилых мужчин, которые ищут общества, до молодых мужчин с имеющимся доходом, которые хотят попробовать что-то другое.

Хотя большинство ее клиентов дружелюбны и не переступают пределы, она говорит, что некоторые могут зайти слишком далеко.

Кроме непристойных предложений, Лотти призналась, что некоторые ее клиенты предпочитают раздеваться догола, пока она убирает. И она уверена, что может идентифицировать клиентов, которые попросят ее о "дополнительных услугах".

"Люди, которые немного пугают, как правило, имеют идеально чистые дома, поэтому это своего рода показатель", — отметила она.

Лотти говорит, что ее родные и друзья знают о работе, которую она выполняет, а также, что она выполняет ее совершенно обнаженной, она даже уверяет, что ее партнер также понял ее работу и не возражает против нее.

Напомним, ранее в Польше обнаженная женщина без разрешения устроила откровенную фотосессию на станции Добровольческой пожарной дружины.

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