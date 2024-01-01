Женщина убирала дома и нашла потерянный лотерейный билет: где он был и какая сумма выигрыша

Она забыла о нем в 2021 году.
Жительница Германии нашла выигрышный лотерейный билет двухлетней давности.
Об этом пишет nypost.com.
Находка была обнаружена во время уборки дома к Рождеству. Она была ошеломлена, когда увидела, что выиграла около 110 000 долларов.
Неизвестная женщина из Магдебурга играла в лотерею в феврале в 2021 году. Она положила билет в ящик стола и совсем забыла о нем. Она потратила около 44 долларов, играя в те же шестизначные числа в течение четырех недель.
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Представители лотереи сообщили, что к моменту получения билет был в идеальном состоянии. Женщине также повезло, поскольку призы, выигранные в 2021 году, можно забрать до 31 декабря 2024 года.
"Я не могу в это поверить. Это похоже на открытие забытого клада", — сказала победительница.
Также она поделилась, что часть средств потратит на отпуск.
Напомним, недавно 82-летняя пенсионерка из Одессы выиграла в лотерею сумасшедшую сумму. Она играет более 20 лет, но это ее первый по-настоящему большой выигрыш.
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