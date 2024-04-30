Женщина удалила двойной подбородок и похвасталась результатом операции: фото до и после

Она комплексовала из-за него еще с подросткового возраста.

Австралийка решилась на операцию по удалению двойного подбородка и похвасталась результатом.

Об этом пишет Daily Star.

Анжела Хатчинсон боролась с выпуклостью под подбородком еще с подросткового возраста. Несмотря на то, что она сбросила лишний вес, это не помогло. 33-летняя женщина с ужасом увидела, что жир на подбородке так и остался.

Анжела Хатчинсон / Фото: SWNS

Она решила сделать липосакцию – процедуру, во время которой жир удаляется с подбородка с помощью канюли.

Решительно настроенная мама проделала двухчасовой путь в клинику, чтобы сделать операцию, выложив 4 тысячи австралийских долларов (2600 долларов США) за подбородок своей мечты.

Она сделала липосакцию 16 апреля, оставаясь в сознании на протяжении всей процедуры благодаря местной анестезии, обезболивающей лицо. Хирург удалил жир из трех участков лица – по два за каждым ухом и один через подбородок. После операции Анжеле наложили ремень для подбородка и повязку на голову на три дня и посоветовали отдохнуть.

Теперь Анжела не может насладиться своим новым видом.

Анжела Хатчинсон / Фото: SWNS

Она поделилась: "Когда я записалась на липосакцию, я расплакалась, потому что так давно хотела ее сделать, и результаты просто ошеломляющие. Время восстановления было очень быстрым – у меня были очень сильные кровоподтеки, но они исчезли в течение шести дней. Когда я сравниваю свои фотографии до и после, я чувствую себя в экстазе – я больше не чувствую, что мне нужно прятаться от камеры. Результат просто сумасшедший. Я очень-очень счастлива".

Анжела Хатчинсон / Фото: SWNS

Напомним, 37-летняя женщина шокировала похудением на 200 килограмм. Раньше она весила более 315 кг.

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