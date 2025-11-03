Женщина удивила Сеть содержимым детского ланч-бокса: что она туда кладет

Ланчбокс / © www.freepik.com/free-photo

Обычное фото школьного обеда, опубликованное австралийской мамой в Facebook, вызвало бурную дискуссию среди родителей, разделив их на лагерь поклонников здорового питания и обеспокоенных запахами и критикой со стороны сверстников.

Об этом пишет Daily Mail.

Мама двух мальчиков (четырех и пяти лет) поделилась содержимым их ланч-боксов, приготовленных для перекуса после уроков плавания. Рацион был очень богатым и необычным: вареные яйца, нарезанные помидоры, малиновый йогурт, макадамия, маринованные корнишоны и сардины.

Ланч бокс детей в школу. / © dailymail.co.uk

Шутка и опровержение

Сама женщина быстро отметила, что хотя ее сыновья обожают сардины, она «никогда бы не отправила» их в школу из-за сильного запаха.

«В женской раздевалке просто воняет», — пошутила она, объяснив, что дома дети могут наслаждаться любимой рыбой.

Пост собрал сотни комментариев. Часть родителей хвалила маму за воспитание «смелых їдців», которые не требовательны:

«Такие здоровые и счастливые, что ваши ребята это едят! Очень здоровы, вам повезло».

«Если бы я мог заставить своих детей есть сардины так просто».

«Снимаю шляпу перед этой мамой — она с первого дня приучала своих детей к правильным вещам».

Что говорят другие пользователи и диетологи?

Однако другая группа комментаторов выразила опасение, что такой «взрослый» ланч-бокс может быть «слишком много» для маленьких детей, стремящихся вписаться в коллектив. Дискуссия быстро переросла в проблему «пищевой стыда» в начальной школе.

Одна из мам поделилась болезненным опытом: «Моя дочь любила сырую брокколи, но ее за это травили. Мне пришлось перестать присылать ей любимые блюда из-за того, как жестоко вели себя дети».

Эксперты психологи подтверждают, что дети быстро воспринимают социальные сигналы. А необычная, «странная с виду» или «пахучая» еда может стать поводом для насмешек. Исследования также показывают, что дети, которые отказывались есть много продуктов в дошкольном возрасте, потребляли меньше овощей, фруктов и рыбы в 18 лет по сравнению с их менее требовательными сверстниками.

Диетологи отмечают, что ланч-бокс мамы был сбалансирован — он содержал белок (яйца, рыба), цельнозерновые продукты, фрукты и молочные продукты, что соответствует Австралийским диетическим рекомендациям. В то же время они советуют родителям всегда учитывать школьные правила по запахам и аллергенам.

