Женщина удочерила 38-летнюю лучшую подругу: ради какой выгоды она это сделала (фото)

Южнокорейская женщина попала в заголовки международных новостей из-за того, что на законных основаниях удочерила свою взрослую лучшую подругу.

Об этом пишет Oddity Central.

Это произошло после того, как болезнь заставила ее осознать, что им нужна более крепкая связь, чтобы заботиться друг о друге.

44-летняя Юн Со-ран выросла в стереотипной южнокорейской патриархальной семье, в которой ее отец был кормильцем, а матери была отведена роль домохозяйки, обслуживая семью мужа. Она работала ради них всю свою жизнь, но так и не получила ни капли благодарности от мужа, но позаботилась о том, чтобы Со-ран пошла другим жизненным путем.

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В детстве она даже никогда не пускала ее на кухню и всегда говорила ей беречь свою волю. Юн Со-ран поклялась никогда не поступать так, как ее мать, и решила не выходить замуж и не заводить детей. До сих пор она считает, что выйти замуж было бы безответственно с ее стороны, но также понимает, что бывают ситуации, когда только члены семьи могут помочь.

В 2016 году, переехав в сельскую местность во избежание стресса городской жизни и быть ближе к природе, Юн встретила Ли Эо-ри, которая переехала туда по очень схожим причинам. Они стали лучшими подругами и спустя год съехались вместе.

Юн Со-ран и Ли Эо-ри / Фото: скриншот с видео

Они разделяли любовь к растениям, вегетарианской кухне и проектам "сделай сам", и обе были счастливы одинокими. Две женщины решили, что совместная жизнь облегчит опасную жизнь в одиночестве, а также обеспечит, чтобы им было кого взять с собой на старости или в случае неотложной медицинской помощи. Потребовалось всего несколько месяцев, чтобы гармонизировать их образ жизни, и, хотя романтических отношений у них не было, они стали вести себя как семья. Они делили счета, выполняли домашнюю работу и даже владели домом, где жили вместе. Но вскоре они поняли, что в определенных ситуациях они все равно чужие.

Юн Со-ран и Ли Эо-ри / Фото: скриншот с видео

Несколько лет назад, когда Юн Со-ран попала в больницу из-за хронической головной боли, она поняла, что законы Южной Кореи позволяют только членам семьи принимать важные решения за пациента или даже посещать его в больнице. Это было грубое пробуждение, заставившее обеих женщин задуматься, что же станет с их планом заботиться друг о друге.

"Семья, определенная действующим законодательством, по сути основана на сексуальном союзе, а также на детях, возникших в результате этого сексуального союза", — сказала Юн Со-ран агентству AFP. "Но я думаю, что эмоциональные связи имеют наибольшую важность. Поэтому когда я с кем-то и чувствую максимальную эмоциональную стабильность и покой, думая о нем, я верю, что этот человек действительно может быть моей семьей".

Сначала две подруги обдумывали идею инсценировать романтические отношения, чтобы пожениться, но Южная Корея не признает однополые браки, поэтому у них не было другого выбора, кроме как удочерение. Все, что нужно было сделать Юн Со-ран, это доказать, что она старше 38-летней Ли Эо-ри, получить одобрение матери и не быть ее биологическим ребенком.

Юн Со-ран и Ли Эо-ри / Фото: скриншот с видео

После подачи документов процесс усыновления занял всего 24 часа.

"Мы хотим простых вещей, таких как забота друг о друге, подписание медицинского заключения, отпуск с работы, чтобы позаботиться об одной из нас, когда другая больна, или организация похорон, когда одна из нас умрет. Но это невозможно сделать в Корее, если мы не являемся законной семьей", — сказала Юн.

История южнокорейки, которая стала матерью своей лучшей подруги, распространилась как лесной пожар и вдохновила Юн на написание мемуаров под названием "Я удочерила подругу".

Напомним, известный миллиардер хочет усыновить своего 51-летнего садовода и сделать его наследником. Только на дивидендах садовник сможет получать около 40 млн евро в год.

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