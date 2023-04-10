Женщина уехала в отпуск с любимым и встретила его злую беременную девушку: чем все закончилось

Британка рассказала, как отправилась в отпуск с мужчиной и столкнулась с его беременной девушкой.

22-летняя Мадлен Джей познакомилась с "мужчиной своей мечты" в декабре в 2022 году в Tinder. 32-летний Джейсон пригласил ее на свидание. После этого между ними возникли романтические отношения. Более того, влюбленные планировали общее будущее. Об этом она рассказала в своем TikTok.

"Мы буквально договорились обо всем: когда мы хотим родить детей, каким будет наша жизнь. Это звучало слишком хорошо. Все это произошло так быстро. Он рассказывал, как ему не везло с женщинами, что он был сосредоточен на своем бизнесе, но теперь готов кого-го найти", — поделилась она.

Через три месяца Мадлен и Джейсон решили отправиться вместе в недельную поездку в Испанию. Впрочем, отпуск превратился в ужас, когда они прибыли в аэропорт и встретили разъяренную беременную девушку мужчины с ее родственниками.

"Когда мы приземлились, эта девушка подошла и сказала: "Я его девушка, я рожаю через две недели". Мама и папа также подошли и тыкали камерой ему в лицо, кричали на меня. Я была в шоке. Я никогда не чувствовала ничего подобного. Я думала, что мы собираемся пожениться", – вспомнила она.

По словам Джей, она стала не первой женщиной, которую обманул Джейсон. Кроме того, он врал о своем возрасте и фамилии.

"Ему на самом деле 37. Он соврал и о своей фамилии. Я нашла его аккаунт и там были их с беременной девушкой фотографии", — сообщила женщина.

Она также узнала, что у Джейсона есть еще один сын, о котором он никому не сказал.

По ее словам, мужчина пытался связаться с ней после того, как она скрылась с места происшествия. Также он попытался оправдаться, заявив, что та девушка – психически нездорова.

"Он соврал мне и сказал, что это сумасшедшая бывшая, имеющая психические проблемы и поймавшая его в ловушку с ребенком", — поделилась она.

Также Мадлен общалась с беременной. Она рассказала, что подозревала об изменах любимого.

"Мне стало страшно, потому что я чувствовала себя плохим человеком, хотя я ничего плохого не сделала. Я никогда не мечтала общаться с кем-то, у кого есть семья", — рассказала она.

По словам Джей, вся ситуация так испугала ее, что она удалила приложение для знакомств: "Я чувствую, что сейчас я не доверяю ни одному мужчине".

Джей добавила, что если роман слишком хорош, чтобы быть правдой, это обычно и есть истина. Она призвала всех прислушиваться к своей интуиции.

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