Женщина уколола в губы 30 мл филлера: как она выглядит (фото, видео)

Она рассказала о проблеме, с которой столкнулась.

Женщина уколола в губы целых 30 мл наполнителя.

Об этом пишет Mirror.

Виенна Вюрстель, называющая себя "пластиковая фантастика", ошеломила многих своим экстремальным внешним видом.

Несмотря на хейтеров, поклонница красоты заявила, что не перестанет пользоваться филлерами в ближайшее время.

Виенна Вюрстель / Фото: instagram.com/vienna.wuerstel

Один озадаченный фолловер женщины спросил: "Вы в безопасности со всеми этими процедурами?". На что она заявила: "Да, потому что все мои пластические хирурги, к которым я хожу, имеют высокую квалификацию. Если бы они не были высококвалифицированными, они не смогли бы достичь размеров моего лица, так что я в безопасности".

Впрочем, ее любовь ко всему искусственному не обходится без проблем: Виенна призналась, что ей тяжело пить из-за размера губ.

Виенна Вюрстель / Фото: instagram.com/vienna.wuerstel

Напомним, тем временем женщина с самыми большими губами в мире призналась, что теперь хочет переплюнуть украинку Покрещук. Она нацелилась на то, чтобы иметь самые большие скулы в мире.

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