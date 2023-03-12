Женщина украла яйцо из зоопарка: то, что вылупилось – удивило всех

После совершенной кражи американка более двух десятков лет ухаживала за аллигатором, жившим на заднем дворе ее дома.

Женщина, которая в свое время работала волонтером в зоопарке Animal World & Snake Farm в Нью-Браунфелсе, штат Техас, украла яйцо, из которого вылупился аллигатор. После этого она более двух десятков лет ухаживала за рептилией, удерживая ее на заднем дворе своего дома как домашнего любимца.

Об этом сообщает издание WSAZ.

Двухметрового аллигатора на дворе женщины случайно обнаружили представители службы дикой природы Техаса. Обладательница животного призналась в краже из зоопарка, объяснив, что в гнезде аллигатора было несколько десятков яиц, поэтому никто на пропажу не обратил внимания.

Законы Техаса не запрещают содержать аллигаторов, но на это нужно специальное разрешение, которого у женщины, конечно, не было.

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Блюстители природы заметили, что аллигатор был здоров и о нем хорошо заботились, но он перерос то пространство, которое могла обеспечить для него женщина. Поэтому животное вернули в зоопарк Animal World & Snake Farm.

За незаконное владение аллигатором женщине грозит штраф в размере до 1000 долларов США. За кражу яйца ее не привлекут к ответственности по давности содеянного.

Напомним, в румынском городе Яссы 64-летняя женщина обратилась за помощью к врачам после того, как ее ужалил скорпион, которого она принесла вместе с фруктами из супермаркета.

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