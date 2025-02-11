Женщина укусила петарду, спутав ее с конфетой: чем это закончилось (фото)

Простые ошибки иногда могут стоить здоровья. К примеру, женщина залила глаз клеем для ногтей, который спутала с каплями. Теперь стало известно, что китаянка по ошибке приняла петарду за молочные конфеты и в результате взрыва получила травмы рта.

Об этом пишет SCMP.

Женщина по фамилии Ву из города Чэнду в провинции Сычуань поделилась своим опытом, рассказав, что упаковка определенного типа петард, широко известного в Китае как "шуан пао", очень похожа на упаковку молочных конфет. Это сходство привело к тому, что она по ошибке съела одну из них, нанеся себе травму рта.

Шуан пао, что переводится как "разрушающаяся петарда", воспламеняется без нужды в огне и может взорваться с громким "хлопанием", если ее уронить или подвергнуть давлению, например, наступить на нее.

Удобство, уникальность и праздничная привлекательность сделали ее лучшим выбором для таких случаев, как свадьбы, вечеринки и семейные встречи, особенно во время Нового года.

Ву рассказала, что петарду, о которой идет речь, принес домой ее младший брат.

"Я смотрела дома телевизор с выключенным светом в гостиной, когда мой брат вернулся с пакетом закусок. Я подумала, что это похоже на молочные конфеты, которые я любила в детстве, поэтому открыла одну и положила ее в рот. Именно тогда она взорвалась", — объяснила она. "В тот момент я была шокирована. Честно говоря, я не почувствовала боль, только почувствовала запах пороха во рту. Возможно, я онемела, потому что, несмотря на взрыв, я не испытывала никакого дискомфорта во время еды или чистки зубов".

Петарды / Фото: Douyin

На ее фото видно, что петарды были завернуты в полиэтиленовую пленку, покрытую алюминиевой фольгой, имитирующей упаковку, обычно используемую для таблеток.

У нее во рту были заметны пятна крови, хотя остается неизвестным, обращалась ли она за медицинской помощью.

Напомним, мама "травмирована" тем, что нашла внутри нормальных с виду бананов. Пользователи предположили, что причиной стала грибковая инфекция.

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