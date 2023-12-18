Женщина уменьшила грудь из-за чрезмерного внимания мужчин: фото до и после операции

Женщина, утверждающая, что мужчины таращились на нее из-за ее большой груди, рассказала, как прибегла к радикальному методу и уменьшила бюст.

Об этом пишет Daily Star.

Хлое Леджер из Квинсленда, Австралия, стала "чрезмерно осознавать" свою грудь пятого размера и утверждает, что мужчины кричали на нее на улице почти еженедельно, что "напугало ее". Теперь ей сделали операцию и уменьшили грудь до третьего размера.

28-летняя девушка рассказала: "После того, как я решила от нее избавиться, мне показалось, что она больше не была моей грудью. Мне было все равно, кто на нее смотрит, потому что я чувствовала, что она не моя. Я помню, как однажды в городе была в топе с глубоким вырезом, и группа пожарных в грузовике включила сирену и кричала на меня. Это меня совсем испугало. Когда я ездила на поезде в университет, если на мне была футболка с глубоким вырезом, мужчины пожилого возраста всегда садились напротив и смотрели на меня".

Хлои Леджер до операции / Фото: Jam Press

Хлои добавила, что слишком стеснялась, чтобы ее правильно измерили, поэтому часто переходила на бюстгальтеры поменьше. Она также стала стесняться своего тела, когда не смогла найти одежду, которая бы ей подошла по размеру, и ей пришлось выбирать варианты, которые были втрое больше, что делало ее похожей на "палатку".

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Она также начала чувствовать боль в верхней части шеи, страдала от впивания бретелей бюстгальтера и постоянно страдала от сыпи из-за пота под грудью. Поэтому она ограничила свои социальные контакты с другими людьми.

Австралийка прошла процедуру уменьшения 3 августа в этом году, израсходовав на операцию 16 тысяч австралийских долларов. Она говорит, что теперь чувствует себя "новым человеком".

Хлои Леджер после операции / Фото: Jam Press

Она сказала: "Список ожидания был очень длинным, но я была более чем рада это сделать, чтобы гарантировать фантастический конечный результат. Я была так взволнована и сразу же начала искать будущие варианты бикини. Как только я вышла из клиники, я почувствовала легкость – боль в плечах и шее исчезла".

Хлои Леджер после операции / Фото: Jam Press

В общей сложности ей удалось сбросить 1,3 кг веса, и хотя путь восстановления был длинным, она говорит, что в конце концов оно того стоит.

Хлои Леджер после операции / Фото: Jam Press

Хотя люди в Интернете назвали ее "сумасшедшей" из-за этого решения, ей все равно, и она надеется вдохновить других на операцию, которая "изменяет жизнь": "Теперь я могу носить все, что захочу, покупать одежду своего реального размера, и моя уверенность у себя намного выше. На протяжении всего периода лечения у меня почти не было боли, но около месяца мне было трудно поднять что-то тяжелое или поднять руки выше головы. Сейчас прошло три месяца после операции, поэтому мне еще предстоит пройти долгий путь, но изменения в моей жизни уже велики".

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