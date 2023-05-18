Женщина уменьшила грудь восьмого размера из-за издевательств: фото до и после

Австралийка Эль Кертис потратила 12 000 фунтов стерлингов (14 900 долларов США) на уменьшение груди после того, как ее дразнили из-за бюста восьмого размера.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

40-летняя женщина также поделилась, что ее прежние формы не позволяли ее детям получать достаточное количество молока, когда она кормила малышей.

Она легла под нож, чтобы сделать их вдвое меньше.

Эль Кертис до операции / Фото: dailystar.co.uk

Грудь Эль начала расти, когда ей было 11 лет. Она была первой среди своих друзей, и в школе над ней постоянно издевались из-за большого размера.

"Меня дразнили из-за моей большой груди, и мне всегда казалось, что люди всегда смотрят на мою грудь, а не в глаза. Я чувствовала это всю свою жизнь, особенно от мужчин и мальчиков", — поделилась женщина.

В 16 лет она заметила, что выходить на улицу и находить новую одежду ей было труднее, чем ее друзьям. Поэтому когда ей было 22 года, Эль посетила врача общей практики, который направил ее к пластическому хирургу для уменьшения.

Впрочем, тогда она отказалась от операции, поскольку была морально не готова.

Мама троих детей, которым сейчас 12, 8 и 6 лет, была вынуждена кормить новорожденных смесью, поскольку они не могли получить необходимое им молоко.

"Я думала, что большая грудь будет давать моим детям бесконечное количество молока, но я ошибалась. Мои дети не набирали вес, и все три раза я принимала тяжелое решение кормить смесью после нескольких недель попыток", — сказала лаборантка патологоанатомической лаборатории из Мельбурна.

Вес ее немалых прелестей также вызвал сильную боль в шее и плечах, что в конце концов вернуло ее к решению в пользу операции.

Она сказала: "У меня были вмятины на плечах от лямок бюстгальтера, общий дискомфорт, плохая самооценка, отсутствие возможности носить разную одежду, дорогие бюстгальтеры, и я просто не могла нормально заниматься спортом. Я сказала все это хирургу, он провел консультацию, определился с датой, стоимостью и пошел дальше".

7 марта в этом году Эль сделала операцию по уменьшению груди, которая заключалась в липосакции и подтяжке бюста.

Эль Кертис после операции / Фото: dailystar.co.uk

Операция длилась два с половиной часа. Из каждой груди Эль удалили около 1,2 кг.

Эль Кертис после пластики / Фото: dailystar.co.uk

Сейчас, через восемь недель после операции, Эль все еще носит компрессионный бюстгальтер, но она никак не может насладиться новыми формами четвертого размера.

Чтобы похвастаться результатом и показать разницу до и после, она также сняла видео в TikTok, где примеряла одинаковые топы.

"Мне было довольно странно покупать новый бюстгальтер, и я не подозревала, что мне сейчас подходит — я примерила как минимум 15 бюстгальтеров! Мне нравятся моя новая грудь. Теперь я чувствую себя стройнее, потому что моя большая грудь заставила меня чувствовать себя неряшливой и толстой. Облегчение в спине и плечах заметно сразу, — поделилась эмоциями она.

Напомним, мама двоих детей уменьшила желудок, увеличила грудь и подтянула живот. Она показала себя до операций и после.

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