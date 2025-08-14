Женщина уменьшила лоб на 2,5 см: как она выглядит (фото)

Реклама

Женщина, всю жизнь стыдившаяся своего 9-сантиметрового лба, поделилась, как пластическая операция изменила ее жизнь.

Об этом сообщает LADbible.

Хлоя Уокер из Эссекса, Великобритания, призналась, что за годы потратила множество банок лака для волос, чтобы челка всегда плотно прикрывала ее лоб.

«Честно говоря, я всегда стеснялась своего вида. Я, видимо, не обращала внимания на свой вид, пока мне не исполнилось 10 или 11 лет. Я сделала челку, и это придало мне уверенности», — рассказала она.

34-летняя мама постоянно боялась, что лоб станет видимым — из-за ветра или намокания. «Дошло до того, что мне стало очень неудобно ходить с детьми на плавание. Люди испытывают неудобство из-за того, как они могут выглядеть в купальнике, а я просто волновалась, что мои волосы намокнут и моя голова будет обнажена», — пояснила она.

Хлоя Уокер / © Kennedy News and Media

Женщина настолько комплексовала, что даже меняла свои фотографии, чтобы уменьшить лоб.

«Это настолько завладело моей жизнью, что я пыталась редактировать размер своей головы на фотографиях. Я пыталась уменьшить ее», — сказала она. «Даже семейные снимки, которые мы делали. Я редактировала их и печатала. Я вышла замуж около трех лет назад, но до сих пор не напечатала свои свадебные фотографии. Мне нужно их еще раз отретушировать. Моя челка прилипала к голове, поэтому этого не было заметно. Жаль, что я не сделала операцию раньше».

Хлоя Уокер / © Kennedy News and Media

Сначала Хлоя рассматривала пересадку волос, чтобы приблизить линию роста, но отказалась из-за риска неудачи и долгого ожидания результата.

14 июля она все же решила пройти операцию по уменьшению лба стоимостью 5000 фунтов стерлингов (примерно 281 799 гривен) в Ноттинг-Хилле, Лондон.

Хлоя Уокер / © Kennedy News and Media

После процедуры, уменьшившей лоб на 2,5 см (с 9 см до 6,5 см), работница, занимающаяся сметной оценкой, призналась, что чувствует себя счастливее, когда просыпается.

«Теперь я чувствую себя свободной. Я чувствую, что могу идти по улице и быть свободным человеком», — сказала Хлоя. «Я просто с нетерпением жду, чтобы поиграть с детьми и позволить им оббрызгивать меня, не беспокоясь, надевая солнцезащитные очки на голову и причесывая волосы назад».

Хлоя Уокер / © Kennedy News and Media

Несмотря на перемены, в соцсетях она иногда все еще сталкивается с оскорбительными комментариями о размере лба.

«Это меня беспокоило, но потом я подумала: «Я знаю, что мне удалили 2,5 см, так что они не могли сделать многого, и я должна принять, что теперь я такая», — сказала она. «Люди говорили мне ужасающие вещи, например: «Если у меня не будет бумаги, я просто напишу свою работу на голове». Меня называли «спам-головой». Иногда я смотрю на себя и думаю: «Боже, он все еще очень большой», но потом я говорю себе: «Нет, он стал меньше, чем был. Я просто должна принять себя такой, какая я сейчас».

