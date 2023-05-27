Женщина уменьшила свою талию до 29 см без операций: как она выглядит (фото, видео)

Бывшая мексиканская балерина Рут Лужан уменьшила свою талию до 11,8 дюймов (29,9 см) без операций.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

У 26-летней женщины в 19 лет был диагностирован синдром гиперлаксии – редкое состояние, при котором связки, поддерживающие суставы, более растянуты.

Ее учитель балета первым заметил, что с ее движениями что-то не так, и посоветовал обратиться к врачу. После ее первоначального шока от того, что ей поставили диагноз "гиперрасслабленность", она пережила своеобразный процесс скорби.

"Мне стало так грустно, – сказал Рут. "Ибо это состояние никогда не позволит мне снова носить пуанты".

Однако ее новый образ — это далеко не просто вирусная модная прихоть, набравшая миллионы просмотров в разных социальных сетях.

Рут Лужан / Фото: instagram.com/abracadabra.patadecabra

Врачи Лужан впервые предложили ей носить корсеты, чтобы защитить мышцы и связки и избежать болезненных симптомов, таких как усталость и скованность с щелчками в суставах.

Следуя указаниям врача, она принялась носить корсеты под повседневной одеждой. Сначала она колебалась, но потом ей начал нравиться вид песочных часов, которые он придавал ей.

"Практика дала мне больше уверенности и любви к себе. Я чувствую себя способной формировать свое тело так, как хочу, и я горжусь тем, как выгляжу", — призналась она.

Рут Лужан / Фото: instagram.com/abracadabra.patadecabra

В результате Рут удалось сузить талию до 29 см. Сообщается, что ношение туго зашнурованных корсетов также помогло 24-летней девушке улучшить осанку.

Рут Лужан / Фото: instagram.com/abracadabra.patadecabra

Теперь она демонстрирует крошечную талию своим 1,3 миллионам подписчикам в социальных сетях, надев красочные наряды и демонстрируя свои навыки акробата.

Рут Лужан / Фото: instagram.com/abracadabra.patadecabra

Напомним, бизнесмен из Таиланда утверждает, что нашел секрет здоровья – употребление крови крокодила, смешанной с алкоголем. Рожакорн Нанон каждый день начинает и заканчивает стаканом смеси.

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