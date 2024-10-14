Женщина умерла и ожила через 11 минут: что она видела "в раю и в аду" (фото)

Женщина, утверждавшая, что провела 11 минут на небесах после пребывания на грани жизни и смерти, рассказала о чрезвычайных вещах, которые она видела в загробном мире.

Об этом пишет LADbible.

Шарлотта Холмс проходила плановый осмотр у кардиолога в сентябре в 2019 году, когда ее кровяное давление внезапно подскочило к ужасным 234/134, и врачи сообщили, что у нее либо очередной инсульт, либо сердечный приступ.

Ее госпитализировали, медики пытались стабилизировать ее состояние, а ее муж Дэнни беспомощно наблюдал за этим.

О том моменте, когда он подумал, что теряет жену, он рассказал в эфире телепередачи The 700 Club: "Сразу же объявили этот код, и все начали спешить. Они только начали работать над ней, и я подумал: "Хорошо, интересно смогу я вообще привезти ее домой".

Поскольку ее состояние продолжало ухудшаться, Шарлотта начала описывать вещи, которые она видела, например, цветы – но когда ее муж осмотрел комнату и понял, что их там нет, его осенило ошеломляющее осознание.

"Тогда я понял, что ее нет в этом мире", — сказал он.

Шарлотта Холмс с мужем / Фото: YouTube/The 700 Club

Сердце его жены остановилось, и в течение следующих 11 минут она была клинически мертва.

Однако, по словам Шарлотты, она смотрела на свое бездыханное тело сверху, наблюдая, как врачи и медсестры пытались ее реанимировать. "Я почувствовала запах самых красивых цветов, которые я когда-либо чувствовала, а потом услышала музыку", – вспомнила она. "Когда я открыла глаза, то поняла, где я нахожусь. Я знала, что я на небесах".

Американка объяснила, что ее встретила чистая "красота" со всех сторон, и она с восхищением наблюдала, как "все качалось" в такт музыке, которую она слышала.

"Я не могу передать вам, как выглядели небеса, потому что это настолько выше того, что мы можем себе представить, в миллион раз", — сказала Шарлотта, объясняя, что затем группа ангелов увела ее вглубь загробного мира. "Там не было страха, это было похоже на чистую радость, когда ангелы брали на себя ответственность. Я видела маму, папу, сестру, членов семьи, стоявших позади. Я видела старых святых. Они не выглядели старыми или больными, никто из них не носил очков. Они выглядели так, будто им было за 30. Но в Писании сказано: "Мы будем известны, как были известны". Я узнала их там, в новых телах. Они выглядели великолепно".

Шарлотта Холмс / Фото: YouTube/The 700 Club

Затем Шарлотта рассказала, что видела младенца, и это ее очень смутило.

Она сказала: "Я помню, как подумала: "Кто это?". И я услышала, как мой небесный отец сказал мне: "Это твой ребенок". Я потеряла этого ребенка. Я была на пятом с половиной месяце беременности. Я помню, как они подняли ребенка и сказали: "Шарлотта, это мальчик". А потом его не стало. И когда я увидела этого малыша, я сказала: "Боже, как это возможно?". Он сказал: "Они продолжают расти на небесах – но там нет времени, там вечность".

Затем Шарлотта утверждала, что ее забрали в место, которое было полной противоположностью раю, которым она только что наслаждалась.

"Бог забрал меня в ад, и я посмотрела вниз, и почувствовала запах, гнилой плоти – вот чем там пахло... и крики", — объяснила она. "После того, как я увидела красоту рая, контраст с адом почти невыносим".

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Шарлотта рассказала, почему ее забрали туда: "А Он говорит: "Я показываю вам это, чтобы сказать вам, что если некоторые из них не изменят своих путей, то здесь они будут находиться". Я слышала, как мой отец сказал: "У тебя есть время возвратиться и поделиться".

Затем она описала, как почувствовала, что ее "втягивают назад" в ее тело, а Дэнни заметил, как ее глаз дернулся.

Шарлотта, которая полностью выздоровела и выписалась из больницы через две недели, рассказала: "Я испытала боль там, где раньше не испытывала боли, я испытала скорбь".

После того, как она очутилась на грани жизни и смерти, она решила поделиться своей невероятной историей с другими.

"Людям нужна надежда", – сказала Шарлотта. "Они хотят знать, что там действительно что-то есть, они хотят знать, что все хорошо. Небеса – это больше, чем вы можете себе представить. Я могу посмотреть вам прямо в глаза и сказать, что небеса существуют".

Шарлотта скончалась 28 ноября в 2023 году в возрасте 72 лет после перенесенного сердечного приступа. У нее остался муж, за которым она была замужем 52 года, их дочь Кристал, а также внуки.

Напомним, люди, пережившие кому, рассказали, как все на самом деле чувствуется. Они поделились тем, что видели, слышали и чувствовали.

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