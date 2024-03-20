Женщина умерла из-за "каменного младенца", которого она более 50 лет носила в утробе

Медицинский персонал подозревал, что у пациентки раковая опухоль, когда в больницу поступила пожилая женщина с жалобами на боли в животе.

В Бразилии 81-летняя женщина умерла после того, как в ее животе обнаружили "каменного младенца" — окаменевший плод, который она носила в утробе более 50 лет.

Об этом сообщает издание The Sun.

Жительница отдаленной деревни на границе с Парагваем Даниэла Алмейда Вера была матерью семи детей и, как оказалось, бессознательно вынашивала прерванную беременность 56 лет.

Врачи с помощью 3D-сканирования обнаружили у нее кальцинированный плод, который называется литопедион, установив, что женщина в последний раз была беременна в 1968 году.

Исследование выявило окаменевший плод в животе женщины. / Фото: скриншот с видео

Медицинский персонал подозревал, что у пациентки раковая опухоль, когда в больницу поступила пожилая женщина с жалобами на боли в животе. Когда исследование обнаружило шокирующее открытие, ей сделали срочную операцию, чтобы удалить окаменевший плод.

Однако хирургическое вмешательство оказалось роковым, на следующий день после операции женщина скончалась в реанимации.

Родственники старушки рассказали, что бабушка как коренная жительница Южной Америки не любила ходить к врачам и боялась оборудования, которое использовали для анализов, поэтому на протяжении всего времени просто принимала обезболивающие лекарства.

В конце концов, обратиться за медицинской помощью женщине все же пришлось из-за инфекции мочевыводящих путей. Затем ее срочно доставили в региональную больницу Понта-Пора на юге Бразилии, где можно провести дальнейшие тесты.

По данным британского научного журнала BioMed Central, всего в мире было зарегистрировано менее 300 случаев летопедии.

Напомним, ранее женщина, родившая троих детей менее чем через год, объяснила разницу в возрасте между своими малышами.

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