Женщина умерла из-за лишнего веса: начала есть из-за лечения и набрала 300 килограммов

Жительница города Дупница в Болгарии скончалась из-за лишнего веса. Девушка из-за лечения психологической травмы набрала 300 килограммов.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Кристина Секулова набрала 300 килограммов и умерла в преддверии того, как анонимный благотворитель согласился оплатить ей операцию в Турции по шонтированию желудка.

Кристина начала набирать вес 10 лет назад после травматического инцидента. Случилось это после того, как она пошла в гости к подруге, которая на ее глазах начала хлестать больного мужчину ремнем. Став свидетелем ужасного избиения, она вернулась домой к родителям, где у нее развился ряд психиатрических симптомов. Оказалось, что избиение спровоцировало у молодой женщины биполярное расстройство.

Это состояние обычно лечится медикаментозно, что во многих случаях может привести к чрезмерному увеличению веса.

После того, как она принялась принимать стабилизаторы настроения, она быстро набрала лишние килограммы, что привело к тому, что она стала практически обездвиженной.

Стало так плохо, что она не могла стоять сама дольше нескольких минут, а это означало, что она не могла выйти из дома. Из-за своего веса и невозможности выйти из дома она была вынуждена бросить свою социальную жизнь.

Ее мать рассказала, что у нее "скорбь в сердце" после того, как умерла ее любимая дочь. Кристина считалась "самой тяжелой женщиной" Болгарии.

Напомним, пара из Великобритании, которая весила более 100 килограммов, решила похудеть после того, как супруги не могли родить ребенка, а врачи отказались делать женщине искусственное оплодотворение.

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