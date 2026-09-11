Женщина умерла на 8 минут и вернулась к жизни: что она увидела после смерти

Что происходит после смерти / © pexels.com

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33-летняя американка Брианна Лафферти утверждает, что получила собственный ответ после переживания клинической смерти. По ее словам, она была мертва около восьми минут, однако этот короткий промежуток времени навсегда изменил ее отношение к жизни.

Женщина рассказывает, что во время околосмертного опыта почувствовала себя отделенной от физического тела, оказалась в пространстве, где вроде бы не было времени, и испытала необычайное чувство покоя. После возвращения к жизни Брианна пришла к выводу, что смерть для нее больше не означает окончательный конец.

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Редкое заболевание и момент, когда «тело показалось»

Брианна Лафферти живет в штате Колорадо США. Она страдает миоклонус-дистонием — редким неврологическим расстройством, которое, в частности, может вызвать непроизвольные мышечные сокращения и резкие движения.

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По словам американки, к критическому моменту она уже долгое время боролась с заболеванием и испытала разные методы лечения.

Ее состояние ухудшилось настолько, что однажды организм, как описывает сама Брианна, просто «сдался». Перед этим она пережила сильнейшую бессонницу: в течение четырех дней ей практически не удавалось заснуть.

В это время произошел эпизод, который она теперь называет одним из важнейших моментов своей жизни. По сообщениям СМИ, Брианна была клинически мертва около восьми минут.

Что она увидела во время клинической смерти

Брианна вспоминает, что сначала услышала голос, спросивший, готова ли она. После этого все погрузилось в темноту.

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Однако женщина описывает это состояние не как страшное или болезненное. Напротив, она утверждает, что испытала чрезвычайное спокойствие и ясность.

По ее словам, в какой-то момент исчезло чувство физического тела. Она чувствовала себя совершенно неподвижной, но одновременно живой и сознательной.

Именно этот опыт, как говорит Брианна, заставил ее по-другому взглянуть на человеческое существование. Физическая жизнь стала казаться ей временной и чрезвычайно хрупкой.

Место, где не существовало времени

Одной из самых удивительных деталей ее рассказа стало восприятие времени.

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Брианна утверждает, что там, где она якобы оказалась после отделения от тела, обычного течения времени не было. События вроде бы происходили одновременно, но при этом она ощущала определенный порядок.

Она также рассказала о встрече с непонятными существами. Американка не может сказать, были ли они людьми, однако утверждает, что они казались ей удивительным знакомыми.

Еще одно необычное впечатление касалось самой Вселенной. По словам Брианны, во время этого опыта ей казалось, что в основе Вселенной лежат числа.

Независимо от того, как объяснять пережитое, для самой женщины оно оказалось настолько реальным, что коренным образом изменило ее мировоззрение.

Восемь минут показались ей месяцами

Особенно интересным оказалось восприятие продолжительности этого состояния.

В физическом мире прошло около восьми минут. Брианне же по возвращении казалось, будто ее не было гораздо дольше — почти месяцы.

Возвращение оказалось непростым. После пережитого она провела четыре дня в больнице и пыталась осмыслить произошедшее.

Восстановление было сложным и физически. По словам Брианны, ей пришлось заново учиться ходить и разговаривать. Она также сообщила о длительных последствиях для здоровья, в частности, повреждении гипофиза, из-за которого впоследствии прошла экспериментальное хирургическое лечение мозга.

Почему Брианна считает смерть «иллюзией»

После пережитой клинической смерти отношение Брианны к смерти изменилось.

По ее мнению, физическая смерть не обязательно означает прекращение существования сознания. Она считает, что сущность человека только переходит в другую форму.

Именно поэтому Брианна называет смерть «иллюзией».

В то же время, это утверждение является ее личным убеждением, сформированным после околосмертного опыта, а не научно установленным фактом.

Для самой Брианны гораздо важнее оказалось то, как пережитое изменило ее нынешнюю жизнь. Вещи, которых она раньше боялась, потеряли над ней прежнюю власть. А цели, за которыми она когда-то гналась, перестали казаться столь важными.

Зато появилось сильное благодарность за жизнь и убеждение, что она имеет определенную цель.

Действительно ли сознание может существовать после смерти

Рассказы людей, переживших клиническую смерть или оказавшихся на грани жизни и смерти, давно привлекают внимание не только широкой публики, но и ученых.

Такие люди могут описывать ощущение выхода из собственного тела, необыкновенное спокойствие, искажение восприятия времени или яркие образы.

Однако личные свидетельства о подобных переживаниях сами по себе не доказывают существование потусторонней жизни или сознания независимо от мозга.

Для Брианны Лафферти вопрос, происходящий после смерти, однако уже не сугубо теоретический. Она убеждена, что испытала опыт, который показал ей: физическая смерть может быть не концом, а переходом.

И хотя наука не дает оснований воспринимать такую трактовку как доказанный факт, восемь минут на грани жизни и смерти сменили для Брианны самое важное — то, как она проживает каждый день.

По возвращении она говорит о жизни не как о чем-то гарантированном, а как о хрупком опыте, который стоит ценить, пока он продолжается.

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