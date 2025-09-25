Женщина умерла на несколько минут и заявила, что разговаривала с Богом: что он ей сказал

Трисия Баркер / © Daily Mail

Жительница США Трисия Баркер рассказала, что она была атеисткой и не верила в Бога, пока не умерла на 3 минуты и не встретилась с ним. Женщина настаивает, что Господь подсказал ей ее предназначение на земле.

Об этом пишет Daily Mail.

53-летняя Трисия рассказала, что когда ей был 21 год, она ехала на авто и попала в ДТП. Она получила тяжелые травмы и 17 часов ждала операцию. Во время операции, как утверждает Трисия, она умерла на 3 минуты.

По ее словам, она увидела свет в больничной палате и медиков, которые пытались спасти ее изуродованный свет. Женщина говорит, что она не хотела на это смотреть, а потому начала сначала путешествовать по больнице. Она якобы видела свою маму и отчима, который покупал шоколадный батончик в автомате.

Впоследствии душа женщины перенеслась в другое измерение, где встретила своего дедушку. По ее словам, он хоть и умер и пожилом возрасте, однако там был молодым. Именно он спросил, хочет ли она встретиться с Богом. Трисия ответила, что — да.

Женщина сказала, что потом она продолжала дрейфовать в потустороннем мире, пока «громкий голос — не совсем мужской и не совсем женский» не поразил ее, как гром среди ясного неба.

«Это было что-то, что нельзя было отрицать, как вибрация. Я знала, что это был Бог. Это потрясло меня до глубины души. Это была чистая любовь», — говорит она.

В видении говоривший сказал Трисии, которая в то время хотела стать юристом, что на самом деле ее уделом было преподавать и, в частности, показывать студентам, «как жить жизнью, полной радости, страсти, веселья и веры в себя».

Когда она возразила, что учителя не зарабатывают много денег, Бог, по сути, засмеялся и показал ей души вдоль реки — некоторые из них были окружены страхом и тьмой, а некоторые были полны света.

Бог конкретно сказал ей: «Избавь своих учеников от страха».

Трисия говорит, что именно после этого разговора с голосом, который она теперь считает голосом Бога, она внезапно «вернулась к реальности». Она проснулась, задыхаясь, в отделении интенсивной терапии.

Тогда Трисия попросила клочок бумаги, чтобы записать о своем путешествии потусторонним миром. Мать женщины сначала в это не поверила, однако впоследствии, когда дочь рассказала ей, что видела, как отчим покупает шоколадный батончик — была шокирована историей Трисии, потому что убеждена, что девушка этого не могла знать.

Трисия по совету Бога, перешла с юридического факультета и стала преподавательницей. А еще — она поверила в Бога.