Женщина умерла на операционном столе, а когда ожила — "увидела невозможное"

Она говорит, что вернуться назад в свое тело походило на "ныряние в ледяную воду".

Женщина, находившаяся на грани жизни и смерти во время операции на головном мозге, "летала над плечом врача" и видела детали, которые не должна была видеть.

Об этом пишет Mirror.

Случай Пэм Рейнольдс Лоуэри – одна из наиболее задокументированных и значимых историй об "опыте на грани жизни и смерти" в истории. Подкастер Кристина Рэндалл, детально исследовавшая этот случай, объясняет, что Пэм испытывала симптомы головокружения, временной потери языка и приступов паралича. Сканирование показало, что у нее была большая аневризма близко к стволу мозга.

Из-за расположения аневризмы операция по ее удалению была бы очень рискованной. Кристина рассказала: "В крайнем случае, нейрохирург из Неврологического института Барроу в Фениксе, штат Аризона, решил, что редко выполняемая процедура, которая называется операция "стендстайл", может повысить шансы Пэм на выживание".

Операция "остановки сердца" эффективно снижает жизненные показатели пациента до состояния, близкого к смерти. Кристина объяснила: "Температуру тела Пэм снизили до 50° по Фаренгейту (или 10° по Цельсию), ее дыхание и сердцебиение полностью остановились, а кровь полностью откачали с ее головы".

Также читайте Умер на 45 минут и оказался в мешке для трупов: мужчина ошеломил предсмертным опытом

Как всегда, глаза Пэм были заклеены скотчем, а на уши надели наушники, воспроизводившие серию громких звуков часов. Эти звуки, которые были бы очень раздражительны, если бы Пэм была в сознании, позволили анестезиологу убедиться, что мозг пациентки не проявляет никакой активности.

Но, несмотря на это, Пэм рассказала о ряде невероятных переживаний, когда она была технически "мертвой". Пэм, являвшаяся музыкантом, идентифицировала непрерывный тон, соответствующий ноте Ре. Этот звук каким-то образом поднял ее сознание с тела. Пэм сказала, что во время этого она чувствовала себя более осознанной, чем обычно, и ее зрение было более сфокусированным и четким, чем обычно... у нее было более пяти органов чувств", — продолжила Кристина.

С таким неестественно четким восприятием Пэм наблюдала, как хирурги сверлили ее череп, чтобы добраться до аневризмы.

"Она видела электрическую пилу, которую вытащили, чтобы использовать ее, и описала ее как похожую на электрическую зубную щетку".

Было много красноречивых деталей, заставивших экспертов поверить, что Пэм каким-то образом стала свидетелем драматической процедуры спасения жизни, находясь за пределами собственного тела. В одном из интервью Пэм вспоминала: "Я смотрела вниз на тело. Я знала, что это мое тело, но мне было безразлично. Моя точка зрения была вроде бы на плече врача. Я помню инструмент в его руке, он был похож на ручку моей электрической зубной щетки. Я предположила, что они собираются разрезать череп пилой. Я слышала термин "пила", но то, что я увидела, было больше похоже на дрель, чем на пилу – у него даже были маленькие биты, которые хранились в этом кейсе, похожем на кейс, в котором мой отец хранил свои торцевые ключи, когда я была ребенком".

Пэм Рейнольдс

Пэм даже помнила детали разговоров, которые вели врачи и медсестры, когда оперировали. Но когда она спокойно наблюдала за операцией, поняла, что она не одна. Кристина рассказала: "Когда она попыталась разобрать цифры, поняла, что это были ее бабушка, дядя и другие умершие люди, которых она знала".

В частности, по словам Пэм, ее покойный дядя, умерший, когда ему было всего 39 лет, будто исполнял роль гида. Она продолжила: "Мой дядя был приведшим меня обратно к телу, но когда я дошла до того места, где было тело, я посмотрела на эту штуку и точно не захотела туда залезть".

Пэм сказала, что ее тело выглядело "безжизненным", и она не хотела возвращаться в него. Она продолжила: "Я не хотела туда залезать, но он продолжал меня уговаривать: "Это как нырять в бассейн, просто прыгай". Он подтолкнул меня, немного помог мне".

Она вспоминала, что ощущение, когда она снова вошла в свое тело, походило на "скачок в ледяную воду".

Также читайте Женщина умерла в свой день рождения и рассказала о сюрреалистическом опыте выхода из тела

После изнурительной семичасовой процедуры Пэм отвезли в реанимацию. Как только она пришла в себя, она ошеломила врачей своими воспоминаниями о том, что произошло, пока она была технически "мертвой".

Некоторые скептики пытались развенчать историю Пэм, предполагая, что это может быть случаем анестезирующего сознания – состояния, когда пациенты могут вспоминать детали операции, несмотря на то, что они находятся под общей анестезией.

Но в этом случае глаза Пэм были заклеены скотчем, а ее слух был бы заблокирован громкими звуковыми щелчками, раздававшимися из наушников.

Кардиолог Майкл Сабом убежден, что случай Пэм – настоящий, и он знает более сотни случаев, когда люди, находившиеся под наркозом или серьезно травмированные, имели опыт, намекающий на какую-то жизнь после смерти.

Напомним, женщина скончалась и ожила через 11 минут. Она рассказала, что видела "в раю и в аду".

Читайте также: