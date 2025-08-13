Женщина умерла после отравления "токсичной брокколи": уже вторая жертва вспышки ботулизма

Брокколи / © pixabay.com

В Италии зафиксирована вторая смерть после вспышки ботулизма, связанной с употреблением зараженной брокколи. 45-летняя Тамара Д'Акунто скончалась после того, как съела даму, купленную в фургончике с едой на юго-западе страны. Женщина была доставлена в больницу, но спасти ее жизнь не удалось.

Об этом сообщает Mirror.

Это уже вторая смерть после отравления овощем: на прошлой неделе 52-летний художник и музыкант Луиджи Ди Сарно умер после сэндвича из брокколи и колбасы в провинции Козенца. Кроме того, восемь человек были госпитализированы, включая членов семьи Ди Сарно.

После вспышки по всей Италии отозвали зараженную брокколи, а фургончик, где готовили бутерброды, конфисковали. Прокуратура Паолы объявила о «немедленном изъятии коммерческой продукции», а Департамент здравоохранения Калабрии активировал чрезвычайную процедуру сообщения токсикологического центра в Павии — единственного национального центра по борьбе с ботулизмом.

Отмечается, что противоядие против ботулизма сохраняется исключительно Министерством здравоохранения в специально отведенных местах и распространяется через Центр токсикологического контроля Ломбардии. Первые флаконы уже были доставлены в больницы в Таранто и Риме, однако из-за роста числа больных потребность в противоядии растет.

Что такое ботулизм?

Ботулизм – серьезное, потенциально смертельное заболевание, вызывающее нейротоксин бактерии Clostridium botulinum . Оно встречается редко, но может вызвать мышечный паралич, дыхательную недостаточность и смерть без лечения. Симптомы проявляются через 12–72 часа и включают в себя затуманивание зрения, невнятный язык, слабость и утомляемость. Раннее применение антитоксина и поддерживающая терапия как искусственная вентиляция легких жизненно необходимы.

