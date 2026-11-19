«Укол красоты» / © Pexels

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В Великобритании во время бразильской подтяжки ягодиц скончалась 33-летняя женщина. Как выяснилось, ей ввели слишком много филлера.

Об этом пишет dailymail.com.

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33-летняя Алиса Уэбб скончалась в сентябре 2024 года после косметической процедуры в салоне красоты, расположенном в доме её друга.

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На суде присяжным сообщили, что процедуру BBL проводил Джордан Парк, известный как «Король губ».

34-летний мужчина находился под следствием полиции по обвинению в непредумышленном убийстве по грубой халатности, но он также скончался в феврале.

В суде коронера графства Глостершир было сообщено, что Уэббу ввели в семь раз больше филлера, чем рекомендовано.

Сестра потерпевшей Эйприл Палмер рассказала, что жертва «втайне боролась с низкой самооценкой», добавив в характеристике, зачитанной в суде, что «негативные замечания тяжело на неё сказывались». Впоследствии Алиса Уэбб увлеклась косметологией и даже начала делать инъекции красоты.

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Ранее в ходе следствия были заслушаны письменные показания Джеммы Павлишин, которая руководила салоном Studio 23 в Глостере, где Вебб потеряла сознание. Она сообщила, что Парк проводил процедуру подтяжки ягодиц в её клинике. Все процедуры проводил Джордан Парк.

Во время процедуры Алисе ввели 1 400 мл филлера. Она прислала своей невестке фото с подписью: «О Боже, это просто убивает».

Впоследствии женщину срочно доставили в больницу после того, как она потеряла сознание, но через три часа она скончалась.

Присяжным сообщили, что следы наполнителя, использованного во время операции BBL, попали в её кровоток и были обнаружены в мозге, сердце, лёгких, почках и щитовидной железе.

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Доктор Стивен Лидбиттер, судебно-медицинский эксперт Министерства внутренних дел, охарактеризовал вещество — гиалуроновую кислоту — как «гелеобразное».

Он назвал причиной смерти «эмболию гиалуроновой кислоты в результате её введения в ягодицы».

У Алисы Уэбб осталось 5 детей.

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