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Женщина умерла во время инъекции филлера у косметолога: перед смертью она написала жуткое сообщение
В Великобритании во время операции по подтяжке ягодиц скончалась женщина. Ей ввели слишком много филлера.
В Великобритании во время бразильской подтяжки ягодиц скончалась 33-летняя женщина. Как выяснилось, ей ввели слишком много филлера.
Об этом пишет dailymail.com.
33-летняя Алиса Уэбб скончалась в сентябре 2024 года после косметической процедуры в салоне красоты, расположенном в доме её друга.
На суде присяжным сообщили, что процедуру BBL проводил Джордан Парк, известный как «Король губ».
34-летний мужчина находился под следствием полиции по обвинению в непредумышленном убийстве по грубой халатности, но он также скончался в феврале.
В суде коронера графства Глостершир было сообщено, что Уэббу ввели в семь раз больше филлера, чем рекомендовано.
Сестра потерпевшей Эйприл Палмер рассказала, что жертва «втайне боролась с низкой самооценкой», добавив в характеристике, зачитанной в суде, что «негативные замечания тяжело на неё сказывались». Впоследствии Алиса Уэбб увлеклась косметологией и даже начала делать инъекции красоты.
Ранее в ходе следствия были заслушаны письменные показания Джеммы Павлишин, которая руководила салоном Studio 23 в Глостере, где Вебб потеряла сознание. Она сообщила, что Парк проводил процедуру подтяжки ягодиц в её клинике. Все процедуры проводил Джордан Парк.
Во время процедуры Алисе ввели 1 400 мл филлера. Она прислала своей невестке фото с подписью: «О Боже, это просто убивает».
Впоследствии женщину срочно доставили в больницу после того, как она потеряла сознание, но через три часа она скончалась.
Присяжным сообщили, что следы наполнителя, использованного во время операции BBL, попали в её кровоток и были обнаружены в мозге, сердце, лёгких, почках и щитовидной железе.
Доктор Стивен Лидбиттер, судебно-медицинский эксперт Министерства внутренних дел, охарактеризовал вещество — гиалуроновую кислоту — как «гелеобразное».
Он назвал причиной смерти «эмболию гиалуроновой кислоты в результате её введения в ягодицы».
У Алисы Уэбб осталось 5 детей.