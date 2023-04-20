Женщина умоляла о помощи после ужасной находки в ванной: фото

Австралийка была шокирована, когда однажды обнаружила ужасное зрелище в своей ванной комнате.

Карина из австралийского штата Квинсленд подняла коврик для душа, чтобы помыть пол, и увидела длинные нитевидные фигуры белого цвета. Женщина сразу начала думать о страшных вещах, она ожидала, что черви будут извиваться, но реальность оказалась гораздо проще.

Об этом случае рассказывает The Daily Mail.

Как оказалось, коврик для ванной расплавился на полу и оставил после себя резиновые нити, очень похожие на червей.

Карина умоляла о помощи, потому что не могла понять, как убрать резину с плитки. Женщина опубликовала фото своей затруднительной ситуации в популярной группе в социальных сетях. "Как бы вы справились с этим?" – спросила она.

Карина была опустошена, когда обнаружила, что не может вычистить остатки.

Многие были сосредоточены на том, как отвратительны эти резиновые нити. "Я подумала, что это черви — у меня на минуту был сердечный приступ, — сказала одна женщина. — Кто-то еще испугался, считая, что это черви?!”.

Другие предлагали несколько возможных решений, некоторые призывали Карину использовать средство для удаления слизи. "Кипяченая горячая вода из чайника должна помочь"; "Налейте немного растворителя для краски и соскребите резину пластиковым скребком для краски", — засыпали ее советами.

Одна женщина предостерегала: “У меня было такое на моем кафельном полу, и единственное, что сработало без всяких повреждений – это паровая швабра со щеткой. Будьте очень осторожны, если используете другие продукты, вы можете поцарапать или повредить цвет плитки”.

Кое-кто был шокирован тем, что такое явление вообще возможно. "Какой ужас, я даже не подозревал, что такое может произойти", – написали в комментарии.

Напомним, ранее в китайской провинции Ляонин с неба падали черви. По крайней мере, об этом свидетельствует уже ставшее вирусным в Интернете видео.

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