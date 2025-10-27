Женщина упала на тротуаре и получила $7,5 млн

Тротуар / © Фото из открытых источников

В Калифорнии, США, женщина выиграла дело против города после того, как серьезно травмировалась на неровном тротуаре.

Жительница Лос-Анджелеса Джастин Гуррола, учительница специального образования, получила 7,5 миллиона долларов компенсации через семь лет после падения во время прогулки в городе Виттьер, округ Лос-Анджелес. Инцидент произошел в феврале в 2018 году - женщина споткнулась на поврежденном участке тротуара и упала вперед, сообщает People со ссылкой на юридическую жалобу, поданную в Высший суд Калифорнии.

По словам адвоката Ника Роули, во время падения Гуррола сломала запястье, локоть и нос, а также получила повреждение колен, шеи, спины и легкую черепно-мозговую травму. Из-за травм женщина пережила артроскопические операции на обоих коленях и с тех пор живет с хронической болью.

Судебный процесс против города Виттьер длился пять недель и завершился 14 октября, пишет Whittier Daily News. Присяжные единогласно возложили 100% ответственности на городские власти. По словам Роули, это самая большая в истории Калифорнии компенсация, связанная с дефектами тротуаров.

"Мы урегулировали вопрос возмещения ущерба на сумму 7,5 миллиона долларов, что является крупнейшей в истории штата Калифорния судебной компенсацией за дефекты тротуаров", - сказал адвокат в интервью People.

Роули также подчеркнул, что власти годами игнорировали жалобы на состояние тротуаров, которые разрушались из-за корней деревьев.

«Общественная безопасность – это не только полиция или пожарные. Это также должное содержание улиц и тротуаров. Ждать, пока люди получат серьезные травмы — неправильно», — добавил он в комментарии NBC 4.

Гуррола подчеркнула, что подавала иск не ради денег, а чтобы предотвратить будущие несчастные случаи: «Виттьер известен своими прекрасными деревьями. Но, к сожалению, иногда это может быть небезопасно. То, что я любила делать, больше не могу. Это меня очень расстроило. Я думаю, что самое важное – теперь другие люди не пострадают от этого».

