Женщина упала на ядовитый кустарник и полгода страдает от невыносимой боли: что это за растение

По ее словам, это хуже родов.

Жительница Австралии Наоми Льюис упала на кустарник и теперь страдает от невыносимой боли.

Полгода назад она упала с велосипеда в Северном Квинсленде и столкнулась с гимпийским кустарником.

Об этом пишет ladbible.com.

Растение, которое еще называется жалящее дерево, одно из самых ядовитых в мире. Научное название кустарника – Dendrocnide Moroides, но иногда его называют "растением-самоубийцей". Боль может длиться до девяти месяцев.

Фото: flickr.com

Наоми заявила, что боль гораздо хуже родов. К слову, у женщины четверо детей.

"У меня началась рвота", — вспомнила она.

Муж отвез Наоми в аптеку, где он купил полоски для удаления волос, чтобы убрать крошечные ядовитые волоски растения из ее кожи, пока они ждали скорую помощь.

Фото: ladbible.com

В больнице женщине давали обезболивающие. Через неделю она вернулась домой, но "ад" не прекратился.

Полгода женщина употребляла обезболивающие и делала согревающие компрессы, чтобы избавиться от ужасной боли в ногах. Лишь в декабре в прошлом году она наконец-то смогла отказаться от таблеток. Впрочем, Льюис до сих пор иногда испытывает боль в некоторых частях ног.

Напомним, объявленная умершей 31 год назад женщина, предсказывавшая конец света, неожиданно нашлась. Более 20 лет Патриция Копта, которой сейчас 86 лет, находилась в доме престарелых в Пуэрто-Рико.

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