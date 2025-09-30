Женщина упала в старый колодец со змеями и держалась за стену 54 часа — фото

Реклама

В Китае женщина чудом спаслась после того, как случайно упала в заброшенный колодец, где отчаянно держалась за край в течение 54 часов, борясь с истощением, комарами и даже укусами водяных змей.

Об этом сообщает SCMP.

13 сентября 48-летняя женщина по фамилии Цинь вышла на неспешную прогулку в лесу города Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь, и неожиданно упала в глубокий колодец.

Реклама

Ее семья быстро заметила ее исчезновение, и после начальных поисков, не давших никаких результатов, они заявили о ее исчезновении 14 сентября.

Спасательные работы начались 15 сентября. В то утро ее сын, исчерпав все другие возможности, обратился за помощью в аварийно-спасательный центр.

Специальная команда из 10 спасателей, оснащенная тепловизионным дроном, начала тщательную поисковую операцию.

По словам капитана команды Ду Сяохана, они внезапно услышали слабый крик помощи около 13:45. Пойдя на звук, команда вскоре обнаружила глубокий колодец, окутанный сорняками.

Реклама

Спасатели быстро расчистили от растительности устье колодца и наконец заметили Цинь, погруженную в воду, а ее бледные пальцы с огромной решимостью хватались за скользкие трещины стены колодца.

Цинь / © Weibo

Позже Цинь рассказала, что после случайного падения в колодец ей повезло, что она умела плавать, и ей удалось удержаться на плаву, держась за камень, встроенный в стену.

Однако из-за уникальной структуры колодца — узкого вверху и расширенного внизу — ей не хватило сил, чтобы подняться по стене.

Успокоившись, она ухватилась за камень одной рукой, а другой выкопала еще три камня, которые служили импровизированными опорами для поддержки.

Реклама

Вцепившись обеими руками в стену, она выдержала эту опасную позицию более двух дней.

«Было много моментов, когда я полностью отчаивалась. Дно колодца было непроницаемо темным, кишело комарами, а рядом даже плавало несколько водяных змей. Я была вся в комариных укусах, а однажды меня даже укусила за руку водяная змея. К счастью, она не была ядовитой и не нанесла серьезного вреда», — вспоминает Цинь.

«Бесчисленное количество раз я хотела сдаться. Но потом я думала о своей 70-летней матери, 80-летнем отце и дочери, которая только что поступила в колледж. Если бы я оставила их, что бы они делали?», — сказала она, размышляя над мыслями, которые дали ей силы выдержать изнурительные часы, пока не прибыло спасение.

Сразу после спасения Цинь доставили в городскую больницу Цзиньцзян, а затем перевели в Первую больницу Цюаньчжоу для дальнейшего лечения.

Реклама

Спасение Цинь / © Weibo

Медики диагностировали у нее два перелома ребер и незначительный коллапс легкого. Ее руки получили серьезные травмы и язвы от того, что она цеплялась за стену колодца.

Сейчас ее состояние стабильное, ожидается, что она полностью поправится после нескольких дней наблюдения.

Напомним, что делать, если вас укусила змея. Укус змеи — это серьезная ситуация, требующая немедленной реакции.