Женщина устала ждать "принца" и сама отправилась в медовый месяц (фото, видео)

Когда она отправилась в путешествие, то публиковала поездку в соцсетях и стала источником расширения возможностей для других одиноких женщин.

37-летняя одинокая инфлюэнсерша из США, которой надоело ждать идеального мужчину, решила поехать в медовый месяц. Она пообещала себе прекратить зависеть от мужчин, чтобы стать счастливой.

Об этом сообщает New York Post.

Бриттани Аллин рассказала, что в 2022 году отправилась в Лондон и заморозила яйцеклетки, прежде чем забронировать отпуск своей мечты во Франции и Италии. С того времени Аллин живет свою лучшую одинокую жизнь.

"Я думаю, что у каждого бывают дни, когда я хочу этого, глубокий роман, но в основном я не чувствую давления, чтобы выйти замуж", – рассказала Аллин в YouTube-видео.

"Однажды я услышала эту цитату о том, что если ты женишься в 50 лет на любви всей своей жизни, ты сможешь прожить с этим человеком 30 лет. Мои самые длинные отношения длились примерно пять лет, и казалось, что это целая вечность. Поэтому 30 лет быть с любовью всей твоей жизни делает меня такой счастливой. Я никуда не тороплюсь", – рассказала инфлюэнсерша.

По словам женщины, ее взгляды на жизнь произошли от родителей.

"Меня очень поддержали родители, реалисты, и они просто сказали: "Бритт, мы хотим, чтобы ты испытала все в жизни, чтобы так весело провести время", – сказала Аллин.

Она добавила, что ее родители сказали ей: "Брак — это странно. Дети замечательные, но это не идеальное решение, и это действительно тяжело, не у всех выходит идеальный брак или, знаете, идеальные дети".

По словам инфлюэнсерши, родители поощряли ее жить полноценной жизнью.

Несмотря на то, женщина любит свою жизнь, она не перестает волноваться из-за давления общества.

"Я была совсем другой, когда мне было 20 лет. Я хотела быть мамой, которая сидела дома. Я была влюблена в парня, которого знала еще со школы, и думала, что мы будем жить в одном городе, поженимся и родим детей до 27 лет или 30 лет, и у меня будут несколько интересных проектов", – поделилась Аллин.

"Я просто собиралась стать мамой и никогда не покидать Сиэтл, но в 25 лет мы разошлись, и я пошла в совсем другом направлении", – добавила женщина.

После разрыва она поняла, что медовый месяц не должен ограничиваться только женатыми парами.

"Есть так много мест, где я хотела побывать, но я ждала идеального партнера, идеальные отношения. Юг Франции был одним из них, и Венеция, Италия. Катаясь на гондоле, уезжая на африканское сафари, теперь, когда мне около тридцати, я думаю, подожди, почему я жду?" – рассказала Аллин.

С тех пор как она отправилась в путешествие, женщина опубликовала поездку в социальных сетях и стала источником расширения возможностей для других одиноких женщин.

"Людям очень понравился этот контент, я думаю, что я, наверное, получила тысячи сообщений от женщин, планирующих свои собственные "месяцы". Очень круто знать, что это вдохновило женщин на самостоятельные путешествия, и я бы сказала, что вы не пожалеете об этом", – рассказала инфлюэнсерша.

Несмотря на то, что у Аллина положительный взгляд на вещи, ее видео попало под критику нескольких Интернет-троллей.

"Тролями всегда являются лишь случайные мужчины, и я думаю, что эта страница не для вас, поэтому, пожалуйста, покиньте ее. Я не прошу вас участвовать в этом разговоре, но комментарии всегда делают женоненависники, неуверенные в себе мужчины", – отреагировала на это путешественница.

Аллин пока отложила мечты быть мамой и решила путешествовать по миру.

"Замораживание яйцеклеток в Америке безумно дорого, и обычно это покрывают только действительно крупные технологические компании или крупные корпорации. В противном случае это может быть около 18 тысяч долларов, поэтому я не могла себе этого позволить", – поделилась женщина.

Аллин рассказала, что когда она впервые попыталась заморозить яйцеклетки, лекарства не возымели действия, и в конце концов ей пришлось прекратить прием, но это ей не помешало.

"Мое тело просто не воспринимало лекарства должным образом, мои фолликулы не росли, поэтому через восемь дней мне пришлось прекратить. Надеюсь, этой весной и, вероятно, следующей осенью я снова попробую заморозить яйцеклетки, поэтому, как только я это сделаю, думаю, что действительно буду спокойной", – рассказала женщина.

Аллин сказала, что хотя ее "медовый месяц" сработал на нее, она отдает себе отчет, что не существует "одного размера для всех" путей.

"Теперь, когда мне 37 лет, я видела, как многие женщины идут разными путями, и одна не лучше другой. Вы не мгновенно счастливы, если вы замужем, вы не мгновенно счастливы, если вы мать. В определенном смысле я думаю, что быть более независимой и одинокой легче", – поделилась инфлюэнсерша.

"Я могу просто вертеться в постели утром, я могу искать рейсы на следующей неделе, если хочу куда-то уехать, мир сейчас для меня является устрицей. Я точно чувствую реальное давление, но одна жизнь не лучше другой, я думаю, что вы просто должны осознать, что ваша жизнь уникальна, и вы должны принять это", – подчеркнула Аллин.

Напомним, известная аргентинская блоггерша Софи Мауре обручилась с собой, однако за сутки передумала и подала на развод.

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