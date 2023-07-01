Женщина устроила бесплатную свадьбу подруге, которой осталось жить несколько месяцев - фото

Британка рассказала о своей свадьбе мечты, которую ей устроили бесплатно.

Об этом пишет nypost.com.

У 32-летней Эммы Райс диагностировали неизлечимую четвертую стадию рака яичников. Врачи сказали, что ей оставалось жить всего несколько месяцев.

Местные предприятия предложили ей и ее любимому Даву бесплатное место, торт, фотографии и другие услуги.

"День свадьбы оправдал мои ожидания и вышел за пределы того, что я считала возможным", — сказала Эмма SWNS. "В тот день я чувствовала себя принцессой".

Свадьба Эммы и Давы Райс / Фото: Clarity Wedding Photography/SWNS

Пара познакомилась через общих друзей — Эмме было 16, а Даве — 17. С тех пор они вместе и уже воспитывают троих детей: 11-летнего Дэвида, 10-летнюю Кили-Мэй и 6-летнюю Ариэлу.

Дети Эммы и Давы Райс / Фото: Clarity Wedding Photography/SWNS

"Это было лучшее время в моей жизни", — сказал Дава о свадьбе. "Наконец-то она получила тот день, которого заслуживала".

Свадьба Эммы и Давы Райс / Фото: Clarity Wedding Photography/SWNS

Эмма начала ощущать симптомы в феврале в 2021 году. Она заметила, что у нее было сильное кровотечение из влагалища, и ей тоже было больно.

Сначала врачи предположили, что ее контрацептивный имплант переместился не в то место, потому что она была "слишком молода", чтобы это могло быть еще чем-то.

Затем она обратилась к специалисту, который после дальнейшего обследования обнаружил, что у женщины рак.

У женщины диагностировали рак / Фото: Clarity Wedding Photography/SWNS

Врачи диагностировали у Эммы рак шейки матки 3-й стадии и, как сообщается, первая доза химиотерапии повредила ее печень. Затем последовали пять недель лучевой терапии.

Все надеялись на ее выздоровление, но когда в январе она пошла на обследование, оказалось, что рак распространился.

Лучшая подруга Эммы, 29-летняя Луиза Белл, вмешалась и организовала сказочную свадьбу. Она обратилась к местным предприятиям, и многие из них бесплатно предоставили свои услуги.

Свадьба Эммы и Давы Райс / Фото: Clarity Wedding Photography/SWNS

"Мы не смогли бы сделать все это без помощи Луизы – она невероятна, и мы так ей благодарны", – сказал Дава. "Эмма прекрасно чувствовала себя в тот день, несмотря на то, что была уставшей. Детям было очень трудно видеть, как их мама заболела, но они были такими сильными. Эмма и я так гордимся ими, и мы максимально используем наше время, оставшееся вместе".

Эмма и Дава с детьми / Фото: Clarity Wedding Photography/SWNS

Сейчас Эмма находится в хосписе больницы Клаттербридж в Ливерпуле, где ее часто посещает новоиспеченный муж и семья.

Напомним, в Сети появилось трогательное видео, как 29-летняя шимпанзе Ванилла впервые увидела открытое небо. Она всю жизнь просидела в клетке.

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