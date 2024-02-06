Женщина устроила любимому свадьбу-сюрприз из-за того, что он долго не делал предложение: его реакция

Женщина удивила своего парня свадьбой после того, как устала ждать, пока он ей сделает предложение руки и сердца.

Как пишет Mirror, об этом рассказала в Сети свадебный декоратор, помогавшая в организации праздника.

Желая сделать это событие особенным, невеста решила спланировать свой важный день на местном поле для гольфа, где играет ее избранник.

"Мы сделали декор для очень хорошей церемонии, а в середине дня узнали, что это была "свадьба-сюрприз". По сути они не были обручены, но невеста планировала все это, и жених появился на поле для гольфа, думая, что он просто играет в обычный гольф. Нет. Он пришел на свою свадьбу и увидел ее уже стоящую у алтаря", — поделилась она.

Однако его реакция на ее неожиданную свадьбу была не слишком радостной. В результате женщина осталась рыдать в свадебном платье.

Ошарашенные "сумасшедшей" идеей женщины, пользователи поделились своими мыслями и удивлялись, как никто не пытался ее остановить.

Как никому не удалось отговорить ее от этого?

Это ошибка, думать, что это будет романтический поступок, хотя на самом деле никто, даже она сама, не хотела бы оказаться в такой ситуации. Что ж, может быть, ей это понравилось бы. Но ведь звучит так безумно

Наверное, ее окружали друзья, которые говорили, что это хорошая идея. А когда она провалилась, они смеялись за ее спиной. Ибо, знаете, женщины ненавидят женщин

Напомним, жених застукал любимую на измене со своим дядей за 30 минут до свадьбы. Гостям она сказала, что хочет побыть в одиночестве перед церемонией.

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