Женщина устроила месть любимому, который ушел к своей бывшей: она зашла "слишком далеко"

Женщину призвали обратиться за профессиональной помощью после того, как она призналась, что инсценировала собственную смерть, чтобы отомстить своему бывшему парню.

Она говорит, что ее парень порвал с ней полгода назад, чтобы восстановить романтические отношения со своей бывшей девушкой, оставив ее опустошенной.

В своем сообщении на Reddit она рассказала, как впала в "глубокую депрессию", прежде чем придумала план мести. Однако пользователи социальных сетей считают, что она зашла в своей мести "слишком далеко", а некоторые даже призвали ее поговорить с психологом о сложившейся ситуации.

Она сказала: "Полгода назад он ушел от меня к своей бывшей, которая, как он уверял меня, была жестокой и к которой он не испытывал никаких чувств. Ни извинений, ни объяснений. Просто заблокировал меня повсюду, и я больше никогда о нем не слышала. Он лгал обо всем, и я узнала об этом лишь случайно. Это разбивало мне сердце. С тех пор я просто хотела, чтобы он знал, сколько боли могут вызвать его поступки. Я думала, что если бы он знал, то не поступал бы так, но вместо того, чтобы преследовать его или умолять, я оставила это в покое на полгода. Впала в глубокую депрессию и пыталась жить дальше, как могла. Но я решила, что если он когда-нибудь выйдет на связь, я скажу ему, что умерла. Заставлю его пожалеть, что он так обращался со мной".

Затем она получила от него длинное текстовое сообщение, в котором он извинился за то, как он поступил в этой ситуации, и за то, что "плохо с ней обращался".

Она продолжила: "Я ответила ему от имени моей сестры и сказала, что моя семья пыталась связаться с ним. Я сказала ему, что умерла, и оставила записку с его именем, перечислив вещи, которые хотела бы оставить ему. Он, кажется, был шокирован. Я сказала, что могу выслать ему эти вещи по почте, если он захочет. Он дал мне свой адрес, и завтра я отправлю все. Он никогда не узнает. У нас 0 общих друзей, я никогда не пользуюсь социальными сетями, а наш город такой большой, что мы никогда не столкнемся друг с другом. Я надеюсь, что он будет чувствовать себя дерьмом. Надеюсь, это научит его никогда больше не относиться к кому-то так. Он относился ко мне так, будто я для него уже умерла, так что я просто сделала это реальностью".

Комментируя ее признание, одна пользовательница сказала: "Я не знаю, что сказать об этом". Другой юзер добавил: "Зачем опускаться до его уровня? Это делает вас такой же жестокой, как и он. Эмоциональные страдания – это насилие. Будьте лучше. Оставьте это в покое". Третий человек сказал: "Найди хорошего психотерапевта".

Однако некоторые похвалили ее за действия: "Это абсолютно безумно, но я полностью за. Надеюсь, это нанесет ему огромный эмоциональный вред и заставит его полностью переосмыслить свои поступки".

Напомним, оскорбленный парень причудливо отомстил бросившей его девушке. Наказать его за розыгрыш не удалось.

Читайте также: