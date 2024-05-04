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Женщина устроила месть любимому, который ушел к своей бывшей: она зашла "слишком далеко"

Женщина устроила месть любимому, который ушел к своей бывшей: она зашла "слишком далеко"

Женщина / Иллюстративное изображение / Фото: Freepik

Она выжидала шесть месяцев.

Женщину призвали обратиться за профессиональной помощью после того, как она призналась, что инсценировала собственную смерть, чтобы отомстить своему бывшему парню.

Она говорит, что ее парень порвал с ней полгода назад, чтобы восстановить романтические отношения со своей бывшей девушкой, оставив ее опустошенной.

В своем сообщении на Reddit она рассказала, как впала в "глубокую депрессию", прежде чем придумала план мести. Однако пользователи социальных сетей считают, что она зашла в своей мести "слишком далеко", а некоторые даже призвали ее поговорить с психологом о сложившейся ситуации.

Она сказала: "Полгода назад он ушел от меня к своей бывшей, которая, как он уверял меня, была жестокой и к которой он не испытывал никаких чувств. Ни извинений, ни объяснений. Просто заблокировал меня повсюду, и я больше никогда о нем не слышала. Он лгал обо всем, и я узнала об этом лишь случайно. Это разбивало мне сердце. С тех пор я просто хотела, чтобы он знал, сколько боли могут вызвать его поступки. Я думала, что если бы он знал, то не поступал бы так, но вместо того, чтобы преследовать его или умолять, я оставила это в покое на полгода. Впала в глубокую депрессию и пыталась жить дальше, как могла. Но я решила, что если он когда-нибудь выйдет на связь, я скажу ему, что умерла. Заставлю его пожалеть, что он так обращался со мной".

Затем она получила от него длинное текстовое сообщение, в котором он извинился за то, как он поступил в этой ситуации, и за то, что "плохо с ней обращался".

Она продолжила: "Я ответила ему от имени моей сестры и сказала, что моя семья пыталась связаться с ним. Я сказала ему, что умерла, и оставила записку с его именем, перечислив вещи, которые хотела бы оставить ему. Он, кажется, был шокирован. Я сказала, что могу выслать ему эти вещи по почте, если он захочет. Он дал мне свой адрес, и завтра я отправлю все. Он никогда не узнает. У нас 0 общих друзей, я никогда не пользуюсь социальными сетями, а наш город такой большой, что мы никогда не столкнемся друг с другом. Я надеюсь, что он будет чувствовать себя дерьмом. Надеюсь, это научит его никогда больше не относиться к кому-то так. Он относился ко мне так, будто я для него уже умерла, так что я просто сделала это реальностью".

Комментируя ее признание, одна пользовательница сказала: "Я не знаю, что сказать об этом". Другой юзер добавил: "Зачем опускаться до его уровня? Это делает вас такой же жестокой, как и он. Эмоциональные страдания – это насилие. Будьте лучше. Оставьте это в покое". Третий человек сказал: "Найди хорошего психотерапевта".

Однако некоторые похвалили ее за действия: "Это абсолютно безумно, но я полностью за. Надеюсь, это нанесет ему огромный эмоциональный вред и заставит его полностью переосмыслить свои поступки".

Напомним, оскорбленный парень причудливо отомстил бросившей его девушке. Наказать его за розыгрыш не удалось.

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