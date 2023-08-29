Женщина устроила вечеринку для умирающей 34-летней сестры: "Это было волшебно, а не болезненно" (фото)

Хайди ушла из жизни летом в 2022 году.
Женщина рассказала о веселой последней вечеринке ее сестры, которая умирала из-за неизлечимой болезни.
Об этом она рассказала в программе Woman's Hour на BBC Radio 4.
Перед своей смертью летом в прошлом году 34-летняя Хайди Саттертуейт обратилась к старшей сестре Дженне с необычной просьбой – она хотела устроить вечеринку.
Хайди хотела отпраздновать свою жизнь с большим списком гостей из всей своей семьи и друзей.
"Я бы описала это как восклицательный знак в конце предложения. Приговор ее жизни. Думаю, это можно назвать закрытием", — поделилась она.
В 2018 году в Хайди диагностировали миелодиспластический синдром (МДС) – редкий тип рака, который возникает, когда кроветворные клетки, обнаруженные в костном мозге, являются аномальными.
Планируя феерию конца жизни, которую Дженна сравнила со свадьбой с речами, танцами и угощением, семья готовилась к худшему, ожидая только появления близких.
Они были приятно шокированы, когда появились сотни людей.
"К нашему удивлению и радости, в последнюю минуту, в середине лета, появилось 200 человек", — вспомнила она. "Люди отменяли отпуска, садились в самолеты, арендовали машины, они пришли к ней, чтобы попрощаться. Очаровательное и полное боли празднование ее жизни".
Также во время вечеринки Хайди станцевала со своим ее мужем под ту же песню, что играла на их свадьбе.
На X, платформе, ранее известной как Twitter, Дженна написала стихотворение под названием "Совет умирающим". В нем она посоветовала устроить вечеринку, а не похороны, для тех, на ком лежит "проклятие предварительного уведомления", потому что похороны это не так "весело".
"Это был тот момент, когда вы делаете паузу, чтобы признать прекрасную жизнь – а мы делаем это не часто, мы плохо умеем праздновать, мы всегда смотрим на что-то новое и меняем цели", – сказала Дженна. "Так что было действительно особенным собраться вместе и как бы завершить это предложение всей группой и сказать: "Это была ее жизнь, она прожила его хорошо. Восклицательный знак".
Напомним, мужчина на лету схватил выпавшего с 5 этажа ребенка. Власти страны назвали его героем.
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