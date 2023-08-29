Женщина устроила вечеринку для умирающей 34-летней сестры: "Это было волшебно, а не болезненно" (фото)

Хайди ушла из жизни летом в 2022 году.

Женщина рассказала о веселой последней вечеринке ее сестры, которая умирала из-за неизлечимой болезни.

Об этом она рассказала в программе Woman's Hour на BBC Radio 4.

Перед своей смертью летом в прошлом году 34-летняя Хайди Саттертуейт обратилась к старшей сестре Дженне с необычной просьбой – она хотела устроить вечеринку.

Хайди Саттертуейт / Фото: Facebook

Хайди хотела отпраздновать свою жизнь с большим списком гостей из всей своей семьи и друзей.

"Я бы описала это как восклицательный знак в конце предложения. Приговор ее жизни. Думаю, это можно назвать закрытием", — поделилась она.

В 2018 году в Хайди диагностировали миелодиспластический синдром (МДС) – редкий тип рака, который возникает, когда кроветворные клетки, обнаруженные в костном мозге, являются аномальными.

Хайди Саттертуейт / Фото: Facebook

Планируя феерию конца жизни, которую Дженна сравнила со свадьбой с речами, танцами и угощением, семья готовилась к худшему, ожидая только появления близких.

Они были приятно шокированы, когда появились сотни людей.

На вечеринку пришли около 200 человек / Фото: Facebook

"К нашему удивлению и радости, в последнюю минуту, в середине лета, появилось 200 человек", — вспомнила она. "Люди отменяли отпуска, садились в самолеты, арендовали машины, они пришли к ней, чтобы попрощаться. Очаровательное и полное боли празднование ее жизни".

Также во время вечеринки Хайди станцевала со своим ее мужем под ту же песню, что играла на их свадьбе.

Хайди с мужем / Фото: Facebook

На X, платформе, ранее известной как Twitter, Дженна написала стихотворение под названием "Совет умирающим". В нем она посоветовала устроить вечеринку, а не похороны, для тех, на ком лежит "проклятие предварительного уведомления", потому что похороны это не так "весело".

"Это был тот момент, когда вы делаете паузу, чтобы признать прекрасную жизнь – а мы делаем это не часто, мы плохо умеем праздновать, мы всегда смотрим на что-то новое и меняем цели", – сказала Дженна. "Так что было действительно особенным собраться вместе и как бы завершить это предложение всей группой и сказать: "Это была ее жизнь, она прожила его хорошо. Восклицательный знак".

Дженна Саттертуейт / Фото: BBC

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