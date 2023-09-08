Женщина устроилась на 16 должностей и за три года заработала почти $7 млн, не работая

Китаянка три года занимала 16 разных корпоративных должностей, но в течение этого времени она не появилась ни на одной из работ, продолжая получать зарплату.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на местные СМИ.

Женщина, названная только псевдонимом Гуань Юэ, участвовала в масштабной схеме мошенничества. Она заработала около 7 млн долларов.

"Работница" записывала все свои приемы на работу на листе бумаги и, проходя собеседование на новую работу, размещала фотографии с собеседования в рабочих каналах своей компании, утверждая, что она встречалась с клиентами.

Также читайте Мошенник выдавал себя за Эрдогана: звонил чиновникам и бизнесменам

Когда она получала больше предложений по работе, чем могла принять, она передавала работу другу, получая комиссию за эту роль. Вместе со своим мужем, который также являлся частью схемы, Гуань купила квартиру в Шанхае на доходы, которые были направлены через несколько банковских счетов.

Сообщается, что схема, в которой участвовали сотни компаний, была раскрыта в январе после того, как генеральный директор IT-компании увидел, что один из его сотрудников проговорился, что он одновременно работал в другой компании.

Он рассказал, что нанял команду из восьми человек, которая поначалу произвела отличное впечатление, но после трехмесячного испытательного срока не продемонстрировала ни одного реального прогресса.

Также читайте Женщина больше года притворялась врачом и даже выписывала рецепты

Он уволил их, но вскоре после этого лидер группы, которого в газете назвали псевдонимом Ян Хун, случайно поделился на рабочем канале изображением, показавшим, что он также работал в другом месте, что побудило директора к привлечению полиции. В результате по этому делу были арестованы 53 человека.

Сообщается, что мошенничество на рынке труда является серьезной проблемой в Китае: по оценкам, 700-800 группировок обычно отбирают несколько рабочих мест у работодателей.

Мошенники являются экспертами в том, как наниматься на работу, стать безупречными собеседниками и похвастаться идеальными, хоть фальшивыми, резюме.

Напомним, друзья жениха-изменщика рассказали на свадьбе о его 40 мерзких поступках на мальчишнике. Они выступили против брака.

Читайте также: