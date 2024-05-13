Женщина утверждает, что не ела и не пила 16 лет: что показали медицинские обследования

Женщина, которая утверждает, что не принимала пищу и воду в течение 16 лет, говорит, что медики утверждают, что она абсолютно здорова – и она думает, что знает причину этого.

Об этом пишет Mirror.

Мулуворк Амбау утверждает, что в последний раз ела чечевицу, когда ей было 10 лет, когда она была 10-летней девочкой. Сейчас ей 26 лет, и она утверждает, что с тех пор ничего не ест и не пьет, потому что у нее нет аппетита.

Хотя она любит готовить для своей семьи, мать-одиночка, живущая в Джимме, Эфиопия, утверждает, что сама она не чувствует голода. С тех пор ее обследовали многие врачи в Индии, Катаре и Дубае – но никто не смог объяснить этот странный феномен.

Дрю Бински, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса и британский ютубер, решил посетить Мулуворк, чтобы понять, как ей удается выживать после 16-летнего голодания. Объясняя, как все началось, она сказала: "Я жила со своей семьей, и они попросили меня позавтракать и пойти в школу. Я сказала, что поела, но притворилась. Я потеряла аппетит к воде и вообще к любой еде" .

Мулуворк и Дрю / Фото: Drew Binsky/YouTube

Сейчас Мулуворк любит проводить время в своем саду, где она выращивает овощи, в случае, если приедет ее сестра или гости, чтобы она могла приготовить для них свежую еду. Она добавила: "Я готовлю столько, сколько хочу, но у меня нет аппетита".

Поскольку Мулуворк постится уже 16 лет, ей также не приходилось пользоваться туалетом. Она рассказала Дрю: "Единственная причина, почему я хожу в ванную – это когда мне нужно помыть тело. Я не пользовалась туалетом 16 лет".

Когда Мулуворк забеременела, ей давали инфузии глюкозы, чтобы восполнить природную энергию организма. Она также не могла кормить грудью, поскольку у нее не производилось молоко, и объяснила это: "И когда я родила, она питалась искусственным молоком".

Мулуворк Амбау / Фото: Drew Binsky/YouTube

Женщина добавила, что она прошла несколько медицинских обследований и они не обнаружили у нее ничего плохого. После трех лет обследований, в том числе и в столице Эфиопии Аддис-Абеби, врачи сочли ее абсолютно здоровой. Они также отметили, что в ее желудочно-кишечном тракте не было ни еды, ни воды, ни продуктов жизнедеятельности, что свидетельствовало о том, что у нее не было необходимости "мочеиспускания или дефекации".

В Дубае и Катаре также провели тесты, чтобы проверить ее психическое здоровье, но опять же не нашли ничего примечательного.

Хотя у медиков нет объяснений, Мулуворк верит, что ее необычное состояние – это "Божий промысел". Теперь она продолжит свой пост и говорит, что не думает, что когда-нибудь снова будет есть.

Мулуворк Амбау / Фото: Drew Binsky/YouTube

Тем, кто ей не верит и считает ее мошенницей, она говорит, что пусть придут к ней в гости и скоро они увидят, что она ничего не ест и не пьет.

Напомним, ранее 75-летняя женщина заявила, что уже полвека ничего не ест. Она употребляет только воду и безалкогольные напитки.

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