Женщина увеличила грудь со второго до 14-го размера: как она выглядит (фото)

Модель Эмбер Мэй сделала пять операций по увеличению груди.

23-летняя девушка из Лестершира признается, что привыкла к пластической хирургии, передает dailystar.co.uk.

Она хочет выглядеть как кукла Барби. Так, Эмбер увеличила грудь со второго до 14 размера, сделала бразильскую подтяжку ягодиц, две операции на носу, а также ввела филеры в лицо.

Мей до пластики:

Эмбер Мэй до пластики / Фото: instagram.com/ambermayy_2

В общей сложности она потратила почти 90 тысяч долларов на различные хирургические процедуры.

Мэй после пластики:

Девушка 5 раз увеличивала грудь / Фото: instagram.com/ambermayy_2

Несмотря на это, модель снова собирается ложиться под нож пластического хирурга, чтобы сделать свою грудь, которая весит как два кирпича, еще больше.

"Большинство моих поклонников любят мою грудь. Но я часто получаю комментарии от хейтеров на своей странице в TikTok, которые говорят, что я зашла слишком далеко или что моя грудь лопнет, но я просто игнорирую их. Мне нравится, как выглядит моя грудь, и моим настоящим фанатам тоже нравится, когда я становлюсь больше", — прокомментировала она.

Она потратила почти 90 тысяч долларов на разные хирургические процедуры. / Фото: instagram.com/ambermayy_2

Поэтому Мэй запланировала пластическую операцию на конец 2023 года. Она будет делать ее в Бельгии за 37 тысяч долларов.

Эмбер говорит, что было сложно найти достаточно смелого хирурга, чтобы сделать ее грудь еще больше: "Трудно найти хирурга, который будет ставить имплантаты большего размера, чем мой нынешний размер, — в мире таких мало. Не могу дождаться, чтобы увидеть их".

Новая пластика запланирована на конец года / Фото: instagram.com/ambermayy_2

Хотя модель взволнована будущей процедурой, 23-летняя девушка признает, что из-за своей груди она попадала в некоторые сложные ситуации.

"Моя грудь ограничивает меня в некоторых вещах, таких как тренировка и завязывание шнурков на ботинках. Я с трудом нахожу одежду по размеру. Мне даже пришлось купить большую машину, чтобы я могла поместиться в ней", — поделилась она.

Также она сделала бразильскую подтяжку ягодиц / Фото: instagram.com/ambermayy_2

Напомним, транс-женщина отказалась от смены пола и теперь снова хочет стать мужчиной. Оли был женщиной в течение 10 лет.

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