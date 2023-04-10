Женщина увидела жуткий силуэт на "невинном фото" любимого: что было на снимке

В Австралии женщина заметила жуткий силуэт на фотографии.

Так, начальник опубликовал в Сети фото, как его подчиненный работает за рулем экскаватора. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Жена работника увидела изображение и увеличила его, чтобы подробнее рассмотреть.

Фото: dailystar.co.uk

Она была шокирована, когда увидела "призрак маленького мальчика" в кабине.

Фелисия сказала: "Когда я впервые увидела фотографию, то подумала: "Что это? Это похоже на маленького ребенка".

Фото: dailystar.co.uk

Прежде чем публиковать фото в Facebook, она рассказала о своем наблюдении любимому и показала фотографию детям. Интересно, что они тоже увидели силуэт.

"Они сразу сказали: "Чей это ребенок?" — поделилась Фелисия.

Фото: dailystar.co.uk

Обсуждать «призрак» взялись и другие пользователи Сети.

Так, одни юзеры были убеждены, что это все фантазии, а кое-кто даже сказал, что "видит двух маленьких детей на фотографии".

Напомним, в Австралии пара за три месяца до своей свадьбы нашла мертвой свою полуторагодовалую дочь. Когда влюбленные получили фотографии из свадьбы, то заметили на них жуткий силуэт.

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