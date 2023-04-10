Женщина увидела жуткий силуэт на "невинном фото" любимого: что было на снимке

На фотографии мужчина работает за рулем экскаватора.
В Австралии женщина заметила жуткий силуэт на фотографии.
Так, начальник опубликовал в Сети фото, как его подчиненный работает за рулем экскаватора. Об этом пишет dailystar.co.uk.
Жена работника увидела изображение и увеличила его, чтобы подробнее рассмотреть.
Она была шокирована, когда увидела "призрак маленького мальчика" в кабине.
Фелисия сказала: "Когда я впервые увидела фотографию, то подумала: "Что это? Это похоже на маленького ребенка".
Прежде чем публиковать фото в Facebook, она рассказала о своем наблюдении любимому и показала фотографию детям. Интересно, что они тоже увидели силуэт.
"Они сразу сказали: "Чей это ребенок?" — поделилась Фелисия.
Обсуждать «призрак» взялись и другие пользователи Сети.
Так, одни юзеры были убеждены, что это все фантазии, а кое-кто даже сказал, что "видит двух маленьких детей на фотографии".
Напомним, в Австралии пара за три месяца до своей свадьбы нашла мертвой свою полуторагодовалую дочь. Когда влюбленные получили фотографии из свадьбы, то заметили на них жуткий силуэт.
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