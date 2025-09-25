Женщина увидела жуткую находку в детской книжке и отказалась от покупки: что там было

Книга / © Фото из открытых источников

Реклама

Американка по имени Кейтлин вместе с дочерью искали детские книги в благотворительном магазине Goodwill в Лас-Вегасе. Они натолкнулись на сборник историй о принцессе, но записка, найденная между страницами, сильно испугала женщину.

Кейтлин поделилась своей историей на платформе Reddit .

Ее сообщение быстро стало популярно, набрав более 7,3 тысяч реакций. Внутри книги лежал листок с рукописным текстом. Женщина сфотографировала записку, где было написано:

Реклама

«Надеюсь, однажды наши дети будут читать эту историю вместе с нами… но выбор за тобой, дорогая. Я люблю тебя, и ты разбиваешь мне сердце. Я больше не выдерживаю».

Записка, которую нашли в детской книге. / © reddit

В комментарии для Newsweek Кейтлин призналась, что текст вызвал у нее шок и холод. Она назвала послание манипулятивным и решила не покупать книгу, чтобы не «брать негативную энергию» домой.

Хотя дочь была в восторге от книги «Princess Collection» и двух сотен неиспользованных наклейок, Кейтлин отказалась от покупки. Она объяснила: «Чтение детям для меня особенное время, и я не хочу, чтобы в памяти постоянно жила эта тень». Женщина поняла, что даже после удаления листа, упоминание об этом послании, которое содержало психологическое давление, всегда оставалось бы.

Пользователи Reddit активно обсуждали записку, предполагая, что она является посланием от мужа/отца к жене/матери. Многие сочувствовали адресату и считали текст примером эмоционального шантажа.

Реклама

Кейтлин подытожила, что лучше ее находку описал один из комментаторов: «Эта книга как будто с привидением — если не человеческим, то с привидением самой идеи».

Напомним, во Львове отменили презентацию книги-исследования Оксаны Брюховецкой «Голоса BLM» из-за массовых брутальных и расистских угроз. Издательство «Лодка», издавшее книгу, приняло решение об отмене мероприятия, чтобы избежать дальнейших угроз и опасности для автора и участников. Эта ситуация, по мнению экспертов, часть масштабной российской информационной операции, направленной на дискредитацию Украины.

В 1986 году 20-летний Кристофер Найт из Массачусетса бесследно исчез. Никому ничего не сказав, парень сел в машину, уехал в леса штата Мэн, припарковал авто и просто оставил его там на произвол судьбы. Он взял с собой только базовое туристическое снаряжение и железную волю никогда не возвращаться в мир, в котором он родился.