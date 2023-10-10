Женщина уволилась с работы, чтобы жить в палатке с сыном: сколько денег она сэкономила (фото)

Такой образ жизни сделал ее более счастливой.

Мама из Нью-Йорка сэкономила почти 50 000 долларов, уволившись с работы и постоянно живя в палатке с сыном, что, по ее словам, сделало ее счастливее, чем когда-либо.

Об этом пишет nypost.com.

"Я прошла путь от четырех стен, неспособности успевать за жизнью и счетами, до полной свободы и спокойствия", — прокомментировала 41-летняя Кристин Блю.

Женщина, работавшая водителем Uber, задумалась о жизни вне сети в 2021 году после того, как получила немалые счета. Она платила 2500 долларов в месяц за аренду, воду, электричество, газ и вывоз мусора в своем доме. Поэтому она решила покинуть большой город и жить с сыном как кочевники.

Женщина уволилась с работы, чтобы жить в палатке с сыном / Фото: Caters

Она уволилась с работы, купила палатку и установила ее в своем саду.

Кочевой образ жизни Блю сначала начинался как забавный "90-дневный вызов", призванный сблизиться с ее 14-летним сыном Бриттоном, но впоследствии ее убедили работать полный рабочий день.

"Через одну-две недели наступил момент, когда я поняла, сколько я могу сэкономить на этом", — заявила она.

Сначала Кристин сбежала из Иллинойса, а затем устроилась в северной части штата Нью-Йорк.

Женщина уволилась с работы, чтобы жить в палатке с сыном / Фото: Caters

Решив сделать жизнь на свежем воздухе постоянной, она приобрела палатку большего размера за 1800 долларов.

Блю также потратила 1500 долларов на солнечный генератор, позволивший ей вести свой бизнес по вязанию крючком, не выходя из дома.

Женщина уволилась с работы, чтобы жить в палатке с сыном / Фото: Caters

Дуэт также оборудовал свое новое жилье дровяной печью для приготовления пищи, уютными одеялами, кроватью, ковриками и мебелью из дома Блю.

"Это наша жизнь на берегу реки, и нам она очень нравится", — поделилась она.

Женщина уволилась с работы, чтобы жить в палатке с сыном / Фото: Caters

Ее ежемесячные расходы составляют 340 долларов США, в том числе аренда земли (180 долларов США), доставка воды (55 долларов США за 275 галлонов воды для питья, душа и приготовления пищи), доставка дров (75 долларов США) и пропан для обогрева палатки (30 долларов).

Женщина уволилась с работы, чтобы жить в палатке с сыном / Фото: Caters

Тем временем солнечная энергия бесплатна.

В общем, бедный образ жизни Блю и ее сына позволил им сэкономить 48 000 долларов, что позволило маме полностью сосредоточиться на развитии своего онлайн-бизнеса.

Женщина уволилась с работы, чтобы жить в палатке с сыном / Фото: Caters

Иными словами, быть беспризорным, как это ни парадоксально, оказалось очень прибыльно.

Конечно, жизнь в палатке не лишена трудностей, в том числе принятие душа с ведром, собирание дров и других дел.

"Трудно, мне приходилось самой таскать воду, рубить дрова, следить за тем, чтобы все было в сохранности и безопасности — тебе не на кого положиться, кроме себя", — отметила она.

Женщина уволилась с работы, чтобы жить в палатке с сыном / Фото: Caters

Особенно сложной была суровая зимняя погода.

"Когда ночью гас огонь и стены палатки снова остывали, накапливался снег, и мне приходилось вставать среди ночи и убирать его, чтобы палатка не упала. Бриттон тоже был там посреди ночи и помогал мне расчищать снег. Для нас это всегда была командная работа", – поделилась мама.

Этот опыт несколько менее экстремален для Бриттона, проводящего время между палаткой своей мамы и домом отца.

Однако наряду с очевидными денежными выгодами Блю сказала, что "жизнь на свежем воздухе и слушание звуков природы" действительно помогли улучшить ее "психическое здоровье".

Женщина уволилась с работы, чтобы жить в палатке с сыном / Фото: Caters

"Мне очень нравилось жить одной в лесу, я интроверт по натуре, поэтому никогда не чувствовала себя одинокой, я была просто полностью умиротворена", — сказала она.

В ближайшем будущем апартаменты мамы и сына будут обновлены. Она работает над строительством мини-хижины в том самом месте, где она поставила свою палатку.

Напомним, женщина показала, как более 30 лет живет на плавучем острове. Домики плавают на пенопласте.

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