Женщина узнала о "рабочей поездке" мужа с любовницей и испортила им отдых: что она сделала

Женщина рассказала, как узнала об измене своего мужа с его замужней коллегой, и что сделала.

Об этом пишет Mirror.

Она заметила адрес доставки незнакомой женщине на скриншоте Amazon, которую ей прислал муж. Заинтригованная и обеспокоенная она начала докапываться до правды и обнаружила несколько зловещих секретов, которые муж скрывал от нее.

Распутывая паутину лжи, жена поняла, что ее муж встречался с замужней женщиной из своего рабочего места.

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Сделав это открытие, она нашла целый ряд электронных писем о поездках пар, подарках, которые он купил для своей любовницы, а также деньги, которые он присылал ей.

Сохраняя спокойствие, она собрала все свои доказательства в течение четырех недель, и, пока он собирал вещи в свою следующую "рабочую поездку", разъяренная жена приклеила все свои доказательства в конверте к внутренней части его чемодана, в частности, письмо на 10 страниц, в котором говорилось, что она хочет развода.

"В прошлом месяце я случайно узнала, что мой муж использовал "рабочие поездки" как повод, чтобы переспать со своей замужней коллегой, проживающей на другом конце страны. Когда я говорю "случайно", он прислал мне скриншот покупок на Amazon для наших детей. Внизу фотографии было написано о доставке этой женщине", – пояснила она на Reddit.

Далее она рассказала, как проверила его историю поиска и электронную почту, чтобы узнать, что он собирается на роскошный спа-курорт, с массажем для пар, кулинарными мастер-классами для пар и халатами с монограммами, купил нижнее белье, отправил ей деньги и также планировал поездку в Вегас.

"Я была в ярости, когда узнала все это, но сохранила самообладание. Мой план: он уехал сегодня утром в свою "рабочую поездку", но перед его отъездом я собрала все доказательства его романа. Я потратила 4 недели на сбор электронных писем, выписок из кредитных карт, оговорки и подтверждения. Я написала ему письмо на 10 страницах, положила его в конверт и приклеила скотчем к подкладке чемодана. Я планирую послать групповое сообщение ему и его любовнице сразу после регистрации и сказать им, чтобы они наслаждались поездкой. Я также сообщу им, что письмо в его чемодане и что я хочу развестись. Я написала специальную главу для нее, и я хочу убедиться, что она это увидит, поэтому я тоже пришлю ей письмо по электронной почте", — поделилась женщина.

Поскольку она не смогла дозвониться до него, поняв, что он заблокировал ее, она решила позвонить в их гостиницу. Удивленная его ответом, она написала: "Позвонила ему в номер в отеле. Поговорила с его любовницей и, наконец, сошла с ума. В результате он позвонил мне через несколько минут и не проявил никакого сострадания. Я шокирована. Он сказал, что развод уместен".

Пользователи Reddit поторопились поделиться своими мыслями и поздравили ее с тем, что она долго сохраняла спокойствие.

Почему, черт возьми, ты просто не купила билет на самолет и не появилась в номере отеля с документами о разводе в руках?!

Это великолепно. Респект вам за то, что вы держались, собирая доказательства в течение 4 недель. Это требовало много сил

Напомним, мужчина живет без денег более 15 лет. История одного опыта экономиста.

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