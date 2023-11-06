Женщина узнала о споре мужа с коллегами и хочет развода: в чем суть офисного пари

Он поспорил более 10 лет назад.

Женщина задумалась о разводе после того, как узнала, что ее муж поначалу преследовал ее в рамках брутального спора между мужчинами в их офисе.

Она написала в Atlanta Black Star, что в 20 лет пришла работать в колл-центр.

Когда ее коллеги узнали, что она дочь проповедника до сих пор девственница, они устроили пари. Мужчины поспорили, кто же лишит ее девственности.

"Я ожидала, что эта информация приведет к остракизму, но на самом деле она имела противоположный эффект", — пояснила женщина. "Ребята начали уделять мне много внимания, и я стала очень "ходовым товаром".

Она сказала, что "устала" от своих коллег за исключением ее будущего мужа, с которым она прожила более десяти лет. Потому именно ему она оставила свой номер телефона.

Они общались часами, начали встречаться и в конце концов поженились. Она была счастлива в браке, пока не узнала о пари в офисе, когда бывший коллега проболтался во время недавней вечеринки.

"Он проговорился, что в колл-центре было заключено пари, когда мы все там работали", — написала она. "Я была раздавлена и очень расстроена этим признанием".

Когда пара вернулась домой с вечеринки, она спросила об этом любимого и он признался, что участвовал в "детском" споре. Впрочем, мужчина также обвинил свою жену в "чрезмерной реакции".

"Он сказал, что, хотя пари его мотивировало, когда он познакомился со мной, он влюбился в меня и не жалеет, что женился", – написала она. "Я ясно дала понять, что я чувствую к нему за то, что он зашел так далеко, что женился на мне только для того, чтобы выиграть пари и лишить меня девственности".

Женщина считает это "грубым и отвратительным" и теперь "подумывает о разводе" после разговора с родителями.

Напомним, женщина поделилась секс-видео сына и невестки с соседями. Она установила скрытую камеру в их спальне.

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