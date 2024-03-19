Женщина узнала об изменах жениха-военного благодаря приложению для фитнеса — видео

Он сжигал калории далеко не во время пробежки.

Женщина рассказала, как разоблачила своего жениха-изменщика благодаря приложению для фитнеса.

Об этом пишет nypost.com.

Меган МакГи почувствовала тревогу, когда ее любимый военный, с которым она прожила четыре года, внезапно потребовал "перерыва" в их отношениях в ноябре в 2020 году.

В поисках ответов, которые могли бы объяснить его внезапную потребность в дистанции, любознательная блондинка просмотрела онлайн-активность своего жениха, чтобы раскрыть его секреты, от которых ускоряется сердцебиение.

"Я изучила его карту пробежек в приложении для тренировок Strava и поняла, что он пробегал мимо, делал паузу или заканчивал по адресу, где жила его девушка-военная", — объяснила изданию 29-летняя МакГи из Вирджинии. "Их отношения всегда вызывали у меня странное чувство, и они служили вместе. Обнаружение этих карт стало той зацепкой, которая подтвердила мои подозрения в их романтических отношениях – а остальное история".

А теперь преданная невеста творит историю TikTok, делясь шокирующими подробностями своего открытия, которое положило конец ее браку.

"Я узнала через Strava, что мой бывший изменял мне", — объявила она виртуальной аудитории, насчитывающей более 1,8 миллиона Интернет-зрителей. "Strava – это социальная сеть, где друзья могут следить друг за другом и делиться своими тренировками. Вы можете выйти на пробежку, поплавать или пойти в поход и опубликовать это на своей странице Strava, и это будет доступно всем вашим друзьям.

Когда возлюбленный вернулся домой из ротации, он не очень много ходил на работу, поэтому большинство дней мужчина проводил на пробежках.

"Бывали случаи, когда я предлагала пойти с ним на пробежку, а он придумывал какую-то отговорку о том, что забежит слишком далеко для меня или что я не смогу за ним успеть", — добавила МакГи.

Но когда ее избранник, которого она вызывающе называет "тот маленький проныра", самовольно решил, что возьмет творческий отпуск от их совместной жизни, подозрения женщины обострились. И она была права.

Вскоре после того, как она переняла навыки агента ФБР, технически подкованная Макги столкнулась с правдой об измене своего парня.

"В конце концов, с помощью его беговых карт Strava я обнаружила, что он начинал свою "пробежку" у нашего дома, а заканчивал ее у ее дома", — рассказала обиженная любимая, делясь скриншотом маршрута пробежки своего бывшего.

Меган Макги / Фото: скриншот с видео

"И хотя это не рассказало мне всей истории", – продолжила МакГи, отметив, что она также слышала шепот о недостойном поведении своего бывшего из нескольких других источников. "Это, безусловно, дало мне много уверенности в том, с кем он мне изменял и что он делал все время, пока его не было".

Напомним, мужчину-изменщика обманом заставили рассказать правду в прямом эфире радио. Женщина заподозрила своего супруга, когда нашла в его машине "доказательства" того, что у него была другая.

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