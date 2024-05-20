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Женщина узнала об измене мужа после того, как щенок проглотил стринги его любовницы

Женщина узнала об измене мужа после того, как щенок проглотил стринги его любовницы

Корги у ветеринара / Фото: Freepik

Экстренный визит к ветеринару привел к тому, что грязная тайна неожиданно вынырнула на поверхность.

Молодая ветеринарша в свой первый день на новой работе оказалась в центре драматического конфликта между супругами, когда содержимое желудка их щенка обнаружило доказательства бурной интрижки.

По словам женщины, несчастный щенок был серьезно больным, когда его привезли, а последующие рентгеновские снимки показали непроходимость в животе. Прошедшая успешно операция установила, что причиной закупорки стали женские стринги – и они не принадлежали жене.

На Reddit 26-летняя ветеринарша написала: "Щенка привезли очень больным, мы сделали рентген, нашли препятствие, сделали операцию, и оказалось, что это были стринги. Мы отложили их в сторону. Впоследствии появляется владелица. Мы объяснили, что нашли, а она говорит: "Стринги?! У меня нет стрингов! У меня никогда не было стрингов!". Она позвала своего мужа и кричала на него. Оказывается, он ей изменял и это стринги его тайной любовницы. Мне стало ее жаль. Какой ужасный способ узнать, что твой муж тебя предал. Но это мой первый день на работе. Надеюсь, она разведется с ним и скоро будет чувствовать себя лучше".

Добавив, что она "совсем не ожидала такого", автор сообщения продолжила: "Все шутили о стрингах, и все мы смотрели на них, и было несколько шуток по этому поводу, но никто из нас не думал, что это когда-нибудь приведет к тому, что произошло. Женщину очень жаль. Она пыталась не плакать, но было очень очевидно, что она собиралась, даже если она была полна гнева".

Юзеры прокомментировали историю в комментариях: "Ну и адский первый день, не правда ли! Вдвойне стыдно, что жизнь щенка была под угрозой. Пусть они с собачкой будут здоровы и счастливы, а этот тупой получит по заслугам", "Щенок, очевидно, оказался в нужном месте в нужное время".

Напомним, мужчина умер в день своей свадьбы и невеста узнала о его тайной жизни. Сейчас она пытается справиться с депрессией, тревогой и посттравматическим стрессовым расстройством.

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